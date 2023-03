Borrell paralajmëron nga varësia e madhe ndaj Kinës

Bashkimi Europian kërkon të mënjanojë një varësi të madhe ekonomike nga Kina, si më parë në çështjet energjitike me Rusinë. BE planifikon të zgjerojë tregtinë me Amerikën Latine.

Përfaqësuesi i lartë i BE-së për Politikën e Jashtme, Josep Borrell ka parajmëruar nga një varësi e madhe ekonomike nga Kina. "Ne kemi vënë re, se varësitë, që kanë qenë gurë të ndërtimit të paqes mund të jenë edhe armë, që mund të drejtohen kundër nesh", tha Borrell duke kujtuar kështu varësinë e madhe të Europës nga gazi rus në një fjalim në samitin ibero-amerikan në Santo Domingo në Republikën Dominikane.

Varësia e Europës nga Rusia u bë shumë e qartë me fillimin e luftës në Ukrainë, kur Moska kufizoi furnizimet me gaz dhe BE duhet të kërkonte me urgjencë për furnizues të tjerë. Kjo varësi e ka bërë "Putinin të besojë, se mund të hynte në Ukrainë pa ndëshkim", sepse Europa "në varësinë 40% të furnizimeve me gaz nga Rusia" ishte e bllokuar, sipas Borrell. Një varësi e tillë nga Kina duhet të mënjanohet, tha Borrell.

Borrell në takim me komisionin ekonomik të Amerikës Latine dhe Karaibeve, ECLAC, 25 tetor 2022 Fotografi: Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Borrell: Bashkëpunimi BE-Amerikë Latine burim progresi

Borrell e përcaktoi vitin 2023 si "vitin kyç" për marrëveshje me vende të tjera, sidomos me Amerikën Latine, duke iu referuar kështu samitit të pritshëm në mes të korrikut mes BE dhe Komunitetit të Shteteve Amerikanolatine dhe Karaibeve, (CELAC). "Europa dhe Amerika Latine kanë avantazhin të tregojnë, se marrëdhëniet e tyre ekonomike janë gjithmonë një burim i progresit", tha i ngarkuari i BE për Politikën e Jashtme. Borrell theksoi, se investimet europiane në Amerikën Latine janë më të larta se ato të Rusisë, Kinës, Indisë dhe Japonisë "të marra së bashku". Sipas një raporti të Komisionit të OKB-së për Amerikën Latine dhe Karaibet në vitin 2021 36% e 132 miliardë eurove investime në këtë rajon kanë ardhur nga Europa.