Blinkeni paralajmëron: Rusia mund t'i rrisë shpejt trupat në kufi

Qeveria e SHBA është në dijeni të planeve të tilla të Moskës, tha Sekretari amerikan i Shtetit Blinken gjatë një vizite në ambasadën e SHBA në kryeqytetin ukrainas Kiev. Blinkeni tha gjatë një takimi me presidentin ukrainas Selenskyj në Kiev se qëllimi afatgjatë i Moskës ishte të krijonte ndarje midis aleatëve. Kjo nuk do të lejohej. Në të njëjtën kohë, Blinkeni paralajmëroi për një rritje të shpejtë të trupave ruse në kufirin me Ukrainën. Qeveria e tij është në dijeni të planeve të tilla nga Moska, tha ai.

Blinkeni e kërcënoi sërish Rusinë me sanksione të ashpra në konfliktin në Ukrainë. Masat ndëshkuese do të përfshinin komponentë financiarë dhe ekonomikë, si dhe kontrolle të eksportit, tha Blinken pas takimit me homologun e tij Kuleba dhe presidentin ukrainas Selenskyj.

Por ai shpreson se nuk do të arrihet deri këtu, theksoi Blinkeni. Ai i premtoi Ukrainës mbështetje të mëtejshme nëse Rusia pushton vendin. Perëndimit ai i bëri thirrje të bashkohet.

Blinkeni tha se do të punojë së bashku me Evropën për paketën e sanksioneve ndaj Rusisë. Ai shtoi më tej se do të bashkëpunojë me Ukrainën për të përballuar edhe sfidat ekonomike të shkaktuara nga Rusia.

Selenskyj i falënderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e tyre. Vizita e Blinkenit nënvizon angazhimin e Amerikës ndaj pavarësisë dhe sovranitetit të Ukrainës, tha ai. Nëse dëshirohet që ushtria ukrainase të modernizohet shpejt, ndihma është e nevojshme në këtë kohë, tha Selenskyj. Uashingtoni kishte njoftuar më parë një ndihmë shtesë prej 200 milionë dollarësh për sigurinë e Ukrainës.

Kuleba akuzoi qeverinë në Moskë për nxitjen e panikut dhe dëshirën për të destabilizuar Ukrainën nga brenda. Kjo duhet të parandalohet pa marrë armët, tha ai.

Sekretari amerikan i Shtetit do të takohet nesër në Berlin me kancelarin Olaf Scholz dhe ministren e Jashtme, Annalena Baerbock. Priten edhe ministrat e jashtëm të Francës dhe Britanisë së Madhe. Të premten, Blinkeni do të takohet në Gjenevë me ministrin e Jashtëm rus, Sergej Lavrov.

Politologu Hacke: Ukraina duhet të mbetet e hapur ndaj Perëndimit dhe Rusisë

Politologu dhe eksperti i konfliktit Hacke i tha radiostacionit gjerman Deutschlandfunk se një marrëveshje mund të jetë në neutralitetin ndaj Ukrainës. Në fund të fundit bëhet fjalë për të rënë dakord që vendi të mbetet i hapur si për Rusinë ashtu edhe për Perëndimin. Është e rëndësishme që asnjëra palë të mos përpiqet të joshë Ukrainën në atë që Hacke e quan "orbitën e saj". Politologu theksoi se Ukraina ishte gjithsesi vetëm një pengesë për Perëndimin. Shteti nuk është një vend demokratik dhe është i karakterizuar nga korrupsioni.

aud (dlf, ap)