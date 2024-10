Konflikte Izrael

Izraeli dhe Irani - marrin fund bombardimet?

28/10/2024 28 Tetor 2024

Regjimi në Teheran përpiqet të minimizojë rëndësinë e sulmeve izraelite. Irani po përballet me vështirësi të mëdha ekonomike, ndaj besohet se do të shmangë një përshkallëzim të konfliktit me Izraelin.