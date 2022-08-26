Золотов на Сейшелах: отдых - не коррупция!

Фото: DWКоррупцияРоссияЗолотов на Сейшелах: отдых - не коррупция!9 мин. назад9 мин. назадГлава Росгвардии Виктор Золотов отдыхал на Сейшелах вместе с монопольным поставщиком ведомства. Эти поездки стоили больше, чем Золотов зарабатывал. Как "Досье" раскрыло правду - в карикатуре DW.https://www.dw.com/ru/zolotov-na-sejselah-otdyh-ne-korrupcia/a-62938124РекламаСмотрите также: План Путина и Шойгу провалился из-за воровства?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video