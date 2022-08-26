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"Глава Росгвардии Виктор Золотов" плавает на надувном матрасе в виде символа евро у островов под пальмами, из воды торчит плавник с надписью "Досье" - карикатура DW.
Фото: DW
КоррупцияРоссия

Золотов на Сейшелах: отдых - не коррупция!

9 мин. назад

Глава Росгвардии Виктор Золотов отдыхал на Сейшелах вместе с монопольным поставщиком ведомства. Эти поездки стоили больше, чем Золотов зарабатывал. Как "Досье" раскрыло правду - в карикатуре DW.

https://www.dw.com/ru/zolotov-na-sejselah-otdyh-ne-korrupcia/a-62938124

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