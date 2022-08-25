"Досье": Золотов отдыхал на Сейшелах на сотни тысяч евро

Директор Росгвардии отдыхал на Сейшелах в компании Бориса Ванинского - владельца единственного поставщика для ведомства. В 2018 году Навальный выпускал расследование об их связях.

Директор Росгвардии Виктор Золотов три года подряд летал на Сейшельские острова в сопровождении владельца комбината "Дружба народов" Бориса Ванинского, который является монопольным поставщиком продуктов Росгвардии. Об этом говорится в расследовании центра "Досье", опубликованном в четверг, 25 августа.

По данным "Досье", перелеты происходили в 2017-2019 годах. Помимо Золотова и Ванинского на бизнес-джете летали двое сотрудников Росгвардии, генерал-лейтенант Роман Гаврилов и генерал-майор Иван Шмелев, а также сын Виктора Золотова Роман. Кроме того, их сопровождали четыре молодых женщины, в том числе Анастасия Буевич, которую издание называет спутницей Романа Золотова, а также основательница проекта Artlife Анастасия Андреева. Artlife - это образовательные онлайн-курсы по живописи и арт-фестиваль в Москве, проводимый при поддержке мэрии. В 2019 году фестиваль посетило около двух тысяч росгвардейцев.

Официальный доход Золотова был ниже стоимости перелета

Судя по публикациям в Instagram-аккаунтах женщин, они три года подряд в декабре находились на Сейшелах. Каждый раз они останавливались в одном и том же месте - в отеле Four Seasons Resort Seychelles. 10 дней проживания в отеле стоили в зависимости от класса номера 12-20 тысяч евро. По информации журналистов, цена на полеты на бизнес-джете класса Falcon 7Х в 2017-2019 годах из Москвы на Сейшелы и обратно составляла около 160-170 тысяч евро. Притом, согласно официальным данным, Виктор Золотов зарабатывал на тот момент от 6,7 до 6,9 млн рублей (в пересчете - 100 тысяч евро) в год.

Первый совместный полет Золотова и Ванинского на Сейшелы состоялся 3 декабря 2017 года, отмечается в материале "Досье". Это произошло на следующий день после того, как правительство России подписало постановление, согласно которому комбинат "Дружба народов" стал монопольным поставщиком Росгвардии.

Расследование Навального о Росгвардии и Ванинском

В 2018 году Алексей Навальный выпустил расследование, в котором говорилось, что после того, как комбинат Ванинского стал единственным поставщиком Росгвардии, закупочные цены резко выросли.

После этого Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". В ответ оппозиционер предложил Золотову поединок в виде теледебатов, однако глава Росгвардии от участия в них отказался. Впоследствии Росгвардия инициировала законопроект о засекречивании своих поставщиков, подрядчиков и исполнителей заказов, но этого так и не произошло.

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