Зима в фахверковом Фройденберге (фото)

Здешний фахверковый Старый город входит в число самых узнаваемых таких архитектурных ансамблей в Германии.
Фройденберг • Этот небольшой город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Свой нынешний вид исторический центр Фройденберга прибрел в XVII веке. Первые письменные упоминания поселений на этой территории датированы XI и XIII столетиями. Во Фройденберге также насчитывается более 20 природных памятников. Среди них - 650-летний обыкновенный дуб в так называемом Медвежьем лесу.
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