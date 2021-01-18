 Зима в фахверковом Фройденберге (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.01.2021

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По Германии

Зима в фахверковом Фройденберге (фото)

Здешний фахверковый Старый город входит в число самых узнаваемых таких архитектурных ансамблей в Германии.

Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

Фройденберг • Этот небольшой город расположен в немецкой федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в регионе Зигерланд. Главная здешняя достопримечательность - кажущиеся игрушечными аккуратные фахверковые фасады. Свой нынешний вид исторический центр Фройденберга прибрел в XVII веке. Первые письменные упоминания поселений на этой территории датированы XI и XIII столетиями. Во Фройденберге также насчитывается более 20 природных памятников. Среди них - 650-летний обыкновенный дуб в так называемом Медвежьем лесу.  

Заснеженный Фройденберг. Фотографии

 

Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия
Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия
Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия
Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

Смотрите также:

  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
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    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Хотите, чтобы мы более подробно рассказали о каком-то из немецких фахверковых городов? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.com или оставляйте комментарии в наших группах в социальных сетях.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Зима во Франкфурте: заснеженный фахверк и грустящие самолеты

Так сейчас в середине января выглядят площадь Рёмерберг, Франкфуртский аэропорт и соседний регион Таунус.  

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.  

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

В историческом центре Кведлинбурга насчитывается около 1300 старых фахверковых домов. Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Всемирное наследие: Фахверковый город Кведлинбург

В этом городе предложили корону первому германскому королю из саксонской династии - Генриху Птицелову. Помимо церкви на Замковой горе в список ЮНЕСКО внесены фахверковые дома.  

Висмар - трижды шведский город Германии

В 1716 году этот немецкий город посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.  

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Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.  

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