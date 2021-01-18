Зима в фахверковом Фройденберге (фото)

Немецкий фахверковый путь

Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.