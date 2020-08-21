 Жена Навального убеждена, что врачи от нее что-то скрывают | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Жена Навального убеждена, что врачи от нее что-то скрывают

Юлия Навальная утверждает, что медики препятствуют вывозу ее лежащего в коме мужа из Омска. Врачи перестали идти на контакт с родными Навального. Главврач заявил, что политик останется в Омске до стабилизации состояния.

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский

Главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский

Жена Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что в омской больнице скорой помощи №1 что-то скрывают от родных и соратников находящегося в коме политика. По ее словам, ни ей, ни кому-либо еще не дали пообщаться с немецкими врачами, прибывшими в пятницу, 21 августа, в Омск, чтобы помочь в лечении оппозиционера. Немцев после встречи с российскими врачами вывели из больницы через черный ход.

"У меня есть точная информация, что все упирается в то, что Алексея вывозить отсюда препятствуют", - настаивает Юлия Навальная. Она рассказала, что больничные врачи перестали идти на контакт с родственниками оппозиционера, им указали, что всю информацию они получат через пресс-службу медучреждения. "Это ситуация возмутительная, Алексея не дают нам выдать, мы считаем, что очевидно, что что-то скрывают от нас, мы требуем, чтобы Алексея немедленно отдали из этой больницы и мы увезли его к врачам, которым мы доверяем", - заявила Навальная журналистам.

Главврач утверждает, что немецкие врачи не против лечения Навального в Омске

На пресс-подходе главврач больницы Александр Мураховский сказал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение оставить Алексея Навального в Омске до стабилизации состояния. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш утверждает, что "это грубая ложь", а омские медики пытаются "создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение".

Ярмыш отметила, что немецкие реаниматологи, осмотрев Навального, пришли к выводу, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева назвала "враньем", "неприкрытой и вредительской ложью" слова главного врача омской больницы Мураховский о "решении" немецких врачей о нетранспортабельности Алексея Навального. "Удерживать на лечении в ужасной больнице и отказывать родственникам в нормальном лечении и его переводе - незаконно и преступно, - написала она в Twitter. - Принудительного лечения у нас нет".

В МВД назвали вещество, обнаруженное в организме Навального

Тем временем в УМВД Омской области сообщили, что в организме Навального обнаружено вещество 2-этилгексилдифенилфосфат, относящееся к промышленным химическим веществам. По мнению специалистов химлаборатории УМВД, оно могло попасть в организм через пластиковый стакан. При этом установить концентрацию вещества в ходе проведенного хромотографического исследования оказалось невозможно.

Указанный химический компонент используется, в частности, для изготовления пленок для упаковки пищевых продуктов и не имеет сильных токсических эффектов, указывает агентство.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:37

Алексей Навальный в коме: где его будут лечить? (20.08.2020)

  • Карикатура Елкина Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?

    Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?

    В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Обыски в штабах Навального: продолжение следует?

    Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"

    Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии?

    Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?

    Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?

    Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о запрете Алексею Навальному выезда из России

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России

    Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о причинах задержания Алексея Навального

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального, или При чем тут Воронеж

    Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Золотов против Навального: кто заказчик?

    Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.

  • Карикатурист Сергей Елкин - о дуэли Золотова с Навальным

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта

    Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Арест Навального как выход из любой ситуации

    Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.

  • Алексей Навальный в образе Бога изгоняет из оппозиционного рая Гудкова и Собчак - карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая

    Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Какое слово не может произнести Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Dmitri Medvedev Korruption Russland von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Мощный ответ Медведева Навальному

    Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ

    Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

  • Карикатура - Владимир Путин задувает свечи на праздничном торте. Из дыма складывается слово Навальный.

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина

    Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Russland Präsidentenwahl von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ

    Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Karikatur Festnahme Alexej Nawalny von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержание Навального: все белыми нитками шито

    Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.

  • Karikatur Alexey Nawalny Haftentlassung von Sergey Elkin

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Навальный снова на свободе

    Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.

  • Karikatur Sergey Elkin | Festnahmen von Navalny Anhängern (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст

    В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Verhaftung Navalny

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как задерживали Навального

    Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.

  • DW Karikatur Elkin- Navalnys Ausreise

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Как Путин по Навальному скучал

    Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Time Magazine (DW/S. Elkin)

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Интернет-рейтинг Time: а где же Путин?

    Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.

  • Sergei Elkin zum Thema Navalny öffnet seinen Wahlstab

    Путин и Навальный в карикатурах Елкина

    Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал

    Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Кремль отрицает отравление Навального - и это проблема. Мнение политика ФРГ

Власти РФ всегда говорят об отсутствии доказательств, если речь идет об отравлении их оппонентов, заявил политик ФРГ Гернот Эрлер. Поэтому он допускает, что Навальный мог быть отравлен.  

Комментарий: Неслучайные проблемы со здоровьем Алексея Навального

Кто бы ни стоял за предполагаемым отравлением Алексея Навального, в том, что преступления против критиков власти стали обыденностью, виновато высшее руководство России, считает Федор Крашенинников.  

Экономист Гуриев о Навальном: "Очевидно, что это отравление"

Экономист Сергей Гуриев выразил уверенность, что оппозиционера Алексея Навального отравили. О возможных причинах он рассказал DW.  

Ссылки в интернете

Хромотографическое исследование показало наличие вещества «2-этилгексил дифенил фосфат», которое относится к промышленным химическим веществам

Аудио- и видеофайлы по теме

"Он вам не Димон": скандальный фильм и вердикт суда главе ФБК Навального. DW Новости  

Леонид Волков: В России две серьезные политические силы - власть и мы  

Также по теме

Russland Omsk Nawalny im Krankenhaus

Жданов: В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд 21.08.2020

По словам директора ФБК, сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея Навального обнаружен яд, опасный для него и для окружающих.

Russland Omsk Nawalny im Krankenhaus

Омские врачи отрицают наличие яда в организме Навального 21.08.2020

Врачи омской больницы "практически имеют полный диагноз" Алексея Навального. Они не нашли следов яда в организме оппозиционера и не считают, что он был отравлен, заявил замглавврача медучреждения.

Russland Vergiftung Navalny Krankentransport nach Deutschland

Жена Навального требует у Путина разрешить перевозку мужа в ФРГ 21.08.2020

Немецкие врачи прибыли в Омск, чтобы помочь в лечении Алексея Навального. Жена оппозиционера Юлия обратилась к Путину с требованием разрешить транспортировать мужа в Германию.

Реклама

Самые читаемые

Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе  

Жданов: В организме Навального обнаружен смертельно опасный яд  

Советник Трампа рассказал о реакции США на госпитализацию Навального  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно