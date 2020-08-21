Жена Навального убеждена, что врачи от нее что-то скрывают

Жена Алексея Навального Юлия Навальная заявила, что в омской больнице скорой помощи №1 что-то скрывают от родных и соратников находящегося в коме политика. По ее словам, ни ей, ни кому-либо еще не дали пообщаться с немецкими врачами, прибывшими в пятницу, 21 августа, в Омск, чтобы помочь в лечении оппозиционера. Немцев после встречи с российскими врачами вывели из больницы через черный ход.

"У меня есть точная информация, что все упирается в то, что Алексея вывозить отсюда препятствуют", - настаивает Юлия Навальная. Она рассказала, что больничные врачи перестали идти на контакт с родственниками оппозиционера, им указали, что всю информацию они получат через пресс-службу медучреждения. "Это ситуация возмутительная, Алексея не дают нам выдать, мы считаем, что очевидно, что что-то скрывают от нас, мы требуем, чтобы Алексея немедленно отдали из этой больницы и мы увезли его к врачам, которым мы доверяем", - заявила Навальная журналистам.

Главврач утверждает, что немецкие врачи не против лечения Навального в Омске

На пресс-подходе главврач больницы Александр Мураховский сказал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение оставить Алексея Навального в Омске до стабилизации состояния. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш утверждает, что "это грубая ложь", а омские медики пытаются "создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение".

Ярмыш отметила, что немецкие реаниматологи, осмотрев Навального, пришли к выводу, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику "Шарите" в соответствии с желанием Юлии Навальной.

Лечащий врач Навального Анастасия Васильева назвала "враньем", "неприкрытой и вредительской ложью" слова главного врача омской больницы Мураховский о "решении" немецких врачей о нетранспортабельности Алексея Навального. "Удерживать на лечении в ужасной больнице и отказывать родственникам в нормальном лечении и его переводе - незаконно и преступно, - написала она в Twitter. - Принудительного лечения у нас нет".

В МВД назвали вещество, обнаруженное в организме Навального

Тем временем в УМВД Омской области сообщили, что в организме Навального обнаружено вещество 2-этилгексилдифенилфосфат, относящееся к промышленным химическим веществам. По мнению специалистов химлаборатории УМВД, оно могло попасть в организм через пластиковый стакан. При этом установить концентрацию вещества в ходе проведенного хромотографического исследования оказалось невозможно.

Указанный химический компонент используется, в частности, для изготовления пленок для упаковки пищевых продуктов и не имеет сильных токсических эффектов, указывает агентство.

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