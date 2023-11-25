Убийство девушки в Италии: ФРГ экстрадировала подозреваемого

Убийство студентки, в котором подозревают 21-летнего Филиппо Туретту, вызвало большой резонанс в Италии. Молодой человек был задержан под Лейпцигом.

Филиппо Туретта - 21-летний итальянец, признавшийся в убийстве своей бывшей девушки Джулии Чеккеттин, - в субботу, 25 ноября, был доставлен самолетом из Франкфурта-на-Майне в Венецию. Оттуда его перевезли в тюрьму Монторио в Вероне.

Как сообщает газета Corriere della Sera , в ожидании прибытия автомобиля, на котором перевозили предполагаемого убийцу, а также нескольких автомобилей сопровождения зона перед тюрьмой была оцеплена полицией. Толпившиеся перед зданием люди встретили Туретту словом "проклятый".

Убийство Джулии Чеккеттин

Филиппо Туретта - студент Университета Падуи - был задержан 18 ноября на автобане под Лейпцигом и провел около недели под стражей в городе Галле на востоке Германии. Высший земельный суд земли Саксония-Анхальт согласовал его экстрадицию в Италию.

Около недели назад тело студентки Джулии Чеккеттин было обнаружено в окрестностях города Порденоне на северо-востоке Италии. До момента задержания Филиппо Туретта в Германии он и Джулия считались пропавшими без вести.

По данным СМИ, 11 ноября между Джулией и Филиппо разыгралась ссора на парковке у дома девушки в городе Вигоново в провинции Венето. Свидетели сообщают, что слышали женские крики о помощи. Судя по записям камер уличного наблюдения, девушка пыталась спастись бегством, но Туретта настиг ее и повалил на землю, после чего нанес своей жертве несколько ножевых ранений в шею. После этого он пытался избавиться от тела в овраге у озера Барчис.

Международный день борьбы с насилием над женщинами

Убийство девушки вызвало в Италии большой общественный резонанс. Так, в городе Ронкаде в провинции Венето были выставлены 103 таблички с фотографиями и именами женщин, которые стали жертвами фемицида в Италии в 2023 году.

25 ноября - в Международный день борьбы с насилием над женщинами - отец Джулии Джино Чеккеттин опубликовал в Instagram фотографию с красной ленточкой и подписью: "Говорите, подавайте заявление в полицию, имейте доверие".

В школах и университетах многих городов Италии в этот день состоялись минуты молчания.

В Германии в Международный день борьбы с насилием над женщинами министр внутренних дел страны Нэнси Фезер (Nancy Faeser) указала на необходимость улучшить защиту женщин и призвала полицейских реагировать при первых признаках подобных злодеяний. "Насилие против женщин - это не личное дело, это касается нас всех", - заявила министр.

Насилие над женщинами в мире

По данным ООН, число женщин и девочек, убитых во всем мире, в 2022 году достигло самого высокого уровня за 20 лет. Число известных случаев преднамеренных убийств женщин и девочек составило 89 000. Предположительно, истинное число подобных преступлений существенно выше.

По данным Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, в 2022 году жертвами домашнего насилия в стране стали 240 547 человек. Это на 8,5 процента больше, чем годом ранее. В 157 550 случаев речь шла об инцидентах в партнерских отношениях. В 80 процентах случаев жертвами были женщины.

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