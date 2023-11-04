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Жертвами землетрясения в Непале стали более 100 человек

Жан Рофе
4 ноября 2023 г.

В результате землетрясения в Непале погибли более 100 человек, еще десятки пострадали.

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Снежные вершины Гималаев в Непале
Гималайские вершины в НепалеФото: Chun Ju Wu/Zoonar/picture alliance

По меньшей мере 119 человек погибли и десятки получили ранения в результате мощного землетрясения, которое произошло на западе Непала в ночь на субботу, 4 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала зафиксировал землетрясение магнитудой 6,4. По его данным, эпицентр находился в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр - в 6,4, а немецкий Исследовательский центр геофизики (Geoforschungszentrum, GFZ) в Потсдаме - в 6,2.

Ожидается, что число жертв может вырасти, поскольку под завалами еще остаются люди.

Толчки от землетрясения ощущались в Нью-Дели

По сообщениям СМИ, подземные толчки от землетрясения в Непале ощущались даже в столице Индии Нью-Дели.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал выразил "глубокую скорбь в связи с человеческим и материальным ущербом, причиненным землетрясением". Правительство направило силы безопасности для помощи в поисково-спасательных работах.

В Непале часто происходят землетрясения. В 2015 году в результате землетрясения магнитудой 7,8 погибли около 9000 человек, были повреждены около миллиона строений.

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