При землетрясении в Афганистане погибли более 2400 человек

В результате сильного землетрясения в Афганистане погибли свыше 2400 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщают агентства dpa и Reuters со ссылкой на заявление представителя правительства талибов в Кабуле. По оценке спасателей, число жертв будет расти, поскольку люди до сих пор находятся под завалами.

Утром 7 октября в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 с эпицентром в 42 км к северо-западу от города Герат, где проживают 272 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 км. За первым землетрясением последовали еще несколько толчков магнитудой от 4,3 до 6,3.

Гуманитарный кризис в Афганистане

Как отмечает AFP, Афганистан, власть в котором удерживает радикальное исламистское движение "Талибан", находится в гуманитарном кризисе, в том числе потому, что многие международные организации были вынуждены сократить свое присутствие в стране из-за выдвигаемых талибами требований. В июне прошлого года в результате землетрясения магнитудой 5,9 в Афганистане погибли более тысячи человек.

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