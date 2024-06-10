Жене Беркович стало плохо в зале суда

Режиссеру Евгении Беркович стало плохо в зале 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается дело против нее и драматурга Светланы Петрийчук по обвинению в оправдании терроризма. Как передает в понедельник, 10 июня, корреспондент "Медиазоны", об этом журналистам перед началом заседания сообщила адвокат Ксения Карпинская.

Издание указывает, что вскоре после того, как Беркович и Петрийчук завели в зал, на них снова надели наручники и вывели. Открывший заседание судья Юрий Массин объявил о жалобе режиссера на состояние здоровья, ей вызвали скорую помощь. Заседание было отложено до тех пор, пока врачи не разрешат его продолжить.

Примерно через полтора часа обеих подсудимых вновь завели в зал судебных заседаний из конвойного помещения. По данным "Медиазоны" , Беркович выглядела бледной, однако сказала, что чувствует себя удовлетворительно, и заседание суда было продолжено.

Дело Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Уголовное дело об "оправдании терроризма" (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным. Подсудимые находятся в СИЗО уже больше года. Второй Западный окружной военный суд 3 мая продлил их арест еще на полгода.

Росфинмониторинг 15 апреля внес Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр "террористов и экстремистов".