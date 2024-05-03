Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

Режиссера и драматурга уже почти год продолжают удерживать в СИЗО по делу об "оправдании терроризма" из-за пьесы "Финист ясный сокол". Ранее им продлевали арест каждый раз на два месяца.

2-й Западный окружной военный суд в пятницу, 3 мая, продлил сразу до 22 октября арест режиссеру Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об "оправдании терроризма", сообщила "Медиазона". "Когда суд начнет рассмотрение дела по существу, по словам адвоката, станет известно только 7 мая", - уточняют в издании.

Ранее суды общей юрисдикции, которые с момента ареста Беркович и Петрийчук рассматривали их меру пресечения, продлевали арест каждый раз на два месяца.

Обвиняемые выступили с речью

Как пишет "Медуза", на заседании суда Женя Беркович выступила с речью, в которой рассказала о состоянии своих двух приемных дочерей, уже год живущих без нее, попросив принять во внимание "обстоятельства, касающиеся людей больных, людей с инвалидностью, переживших тяжелейший травматический опыт - в том числе физическое насилие, неоднократные перемещения из одной семьи в другую, из одного учреждения в другое".

Светлана Петрийчук также попросила отпустить ее из-под ареста, добавив, что не может изменить пьесу, сценарий которой был написан шесть лет назад. "Я не могу переписать ее заново, ваша честь, я не могу поставить спектакль, который с 2021 года уже не идет. Мы не можем больше сделать вообще ничего. И, ваша честь, я не могу и никогда не собиралась препятствовать правосудию", - сообщила она суду.

Беркович и Петрийчук были на заседании по видеосвязи из СИЗО. В зал, где проходило заседание, пустили адвокатов и шестерых близких, для остальных слушателей и журналистов организовали трансляцию в другом зале, отмечает "Медуза".

Дело против Петрийчук и Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов террористической организации "Исламское государство".

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две элитные театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные деятели культуры. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным.

Следствие сделало выводы на основе экспертизы создателя так называемой науки "деструктология" Романа Силантьева, который обнаружил в пьесе "признаки идеологии радикального феминизма". 15 апреля 2024 года Росфинмониторинг внес Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр "террористов и экстремистов".