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В России в военном суде начался суд над Беркович и Петрийчук

Алексей Волошинов
20 мая 2024 г.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук обвиняют по уголовной статье об оправдании терроризма из-за пьесы "Финист ясный сокол". Театральные деятели находятся под арестом более года.

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Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук в суде
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук (сентябрь 2023 года)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

2-й Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению по существу дела режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает издание "Медиазона" в понедельник, 20 мая.

19 апреля Беркович и Петрийчук утвердили обвинение. Следствие считает, что Петрийчук подготовила сценарий пьесы "Финист ясный сокол", в котором авторы психолого-лингвистической экспертизы усмотрели "признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности". После этого она совместно с режиссером Беркович осуществила подготовку пьесы по этому сценарию.

Дело Евгении Беркович и Светланы Петрийчук

Уголовное дело об "оправдании терроризма" (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении Беркович и Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным. Подсудимые находятся в СИЗО уже больше года. Второй Западный окружной военный суд  3 мая продлил их арест еще на полгода.

Росфинмониторинг 15 апреля внес Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр "террористов и экстремистов".

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