Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.
На октябрь-месяц приходится пик столкновений автомобилей с дикими животными.
Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.
Немецкие лесники озабочены новым хобби любителей природы - поисками рогов, сброшенных благородными оленями. Почему это плохо?
Из-за пандемии коронавируса летние отпуска в этом году многие немцы проведут в Германии. Некоторые, наверняка, оправятся в природные парки, которых здесь насчитывается около сотни.