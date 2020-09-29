 Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.09.2020

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По Германии

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.

  • Хайденхайм

    Зеленые мосты для диких животных

    Перед нами на этой фотографии - не автомобильный туннель, как может показаться на первый взгляд. Так выглядит экодук над автобаном A7 около баден-вюртембергского Хайденхайма. Всего по Германии сейчас уже насчитывается более 80 специальных зеленых мостов для диких животных (нем. Grünbrücke, Wildbrücke). Число таких надземных переходов, согласно планам правительства, будет увеличиваться.

  • Фридрихсхафен

    Зеленые мосты для диких животных

    Зачем они нужны? Для того, чтобы, например, олени, кабаны, лисы, змеи и даже мотыльки (!) могли свободно и безопасно для себя самих и участников движения, если речь идет о крупных животных, мигрировать или перемещаться между соседними ареалами обитания там, где они оказались разделенными автомобильными трассами или железными дорогами. На фотографии - экодук около Фридрихсхафена.

  • Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Обычно на зеленых мостах устанавливают автоматические камеры, в том числе, инфракрасные, чтобы следить за диким трафиком - наблюдать, как быстро разные звери начинают пользоваться переходами и вести статистику. Например, этот волк попал в фотоловушку на мосту через автобан A11 в Бранденбурге. В разных местах - цифры разные, но речь обычно идет о нескольких тысячах средних и крупных животных в год.

  • Давид Нёлленхайдт (David Nöllenheidt)

    Зеленые мосты для диких животных

    Вот, кстати, как выглядит фотоловушка, работу которой объяснил журналистам лесничий из Гессена Давид Нёлленхайдт. Для наблюдения за мелкими, например, беспозвоночными животными или змеями, на которых сенсоры не срабатывают, есть свои методы. Например, для обыкновенных ужей на мостах специально кладут доски - так, чтобы они могли под ними прятаться, а потом регулярно под эти доски заглядывают.

  • Бобиц. Мекленбург - Передняя Померания

    Зеленые мосты для диких животных

    Зимой, как видно на этой фотографии моста на автобане A20 около Бобица, также можно изучать следы, которые дикие путешественники оставляют на снегу. Эта 320-километровая скоростная трасса была проложена после воссоединения Германии. Во время строительства здесь сразу было возведено восемь зеленых мостов.

  • Юберлинген. Баден-Вюртемберг

    Зеленые мосты для диких животных

    Ширина зеленого моста должна составлять не менее 50 метров. Для пешеходов, велосипедистов и машин они обычно закрыты. Однако этот мост около Юберлингена, как видим, комбинированный. По нему проходит проселочная дорога, но и для животных созданы все необходимы условия - посажены кусты и деревья, чтобы защитить переход от света фар и шума. Иногда также по краям устанавливают высокие стены.

  • Хюнфельд. Гессен

    Зеленые мосты для диких животных

    Такие мосты не только возвращают животным свободу передвижения, но и снижают опасность ДТП. Ежегодно на немецких дорогах гибнет около 200 тысяч косуль, 16 тысяч кабанов и 3 тысяч оленей. Около 275 тысяч страховых случаев каждый год. Восстановление путей миграции также способствует предотвращению инцеста, позволяя животным находить партнеров на соседних территориях. На фото - мост около Хюнфельда.

  • Хайденау. Саксония

    Зеленые мосты для диких животных

    При прокладке новых трасс такие зеленые мосты для животных сейчас обычно планируют заранее, тогда возведение стоит дешевле. Строительство над уже существующими трассами обходится от 2,5 до 5 миллионов евро. Экологические организации приветствуют эти проекты, но одновременно требуют строить меньше дорог, нарушающих единство среды обитания. Этот экодук находится на автобане A17 под Дрезденом.

  • Якобсдорф. Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Первые экодуги появились в середине прошлого века во Франции. Многие соседи немцев - Нидерланды, Швейцария, Австрия и Люксембург - начали возводить зеленые мосты намного раньше, так что Германия сейчас, так сказать, наверстывает упущенное - тем более, что она обладает одной из самых густых автомобильных транспортных сетей в мире. На снимке - автобан A12 около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Рейнланд-Пфальц

    Зеленые мосты для диких животных

    Этот зеленый мост находится на шоссе B50 в Рейнланд-Пфальце. Следует также отметить, что в некоторых местах оборудуют и туннели, но крупные животные обычно ими не пользуются - боятся заходить. Чтобы увеличить шанс на успех, ученые рекомендуют в таких случаях строить туннели высотой не менее четырех метров при максимальной 40-метровой длине, используя светлую краску для стен.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Хайденхайм

    Зеленые мосты для диких животных

    Перед нами на этой фотографии - не автомобильный туннель, как может показаться на первый взгляд. Так выглядит экодук над автобаном A7 около баден-вюртембергского Хайденхайма. Всего по Германии сейчас уже насчитывается более 80 специальных зеленых мостов для диких животных (нем. Grünbrücke, Wildbrücke). Число таких надземных переходов, согласно планам правительства, будет увеличиваться.

  • Фридрихсхафен

    Зеленые мосты для диких животных

    Зачем они нужны? Для того, чтобы, например, олени, кабаны, лисы, змеи и даже мотыльки (!) могли свободно и безопасно для себя самих и участников движения, если речь идет о крупных животных, мигрировать или перемещаться между соседними ареалами обитания там, где они оказались разделенными автомобильными трассами или железными дорогами. На фотографии - экодук около Фридрихсхафена.

  • Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Обычно на зеленых мостах устанавливают автоматические камеры, в том числе, инфракрасные, чтобы следить за диким трафиком - наблюдать, как быстро разные звери начинают пользоваться переходами и вести статистику. Например, этот волк попал в фотоловушку на мосту через автобан A11 в Бранденбурге. В разных местах - цифры разные, но речь обычно идет о нескольких тысячах средних и крупных животных в год.

  • Давид Нёлленхайдт (David Nöllenheidt)

    Зеленые мосты для диких животных

    Вот, кстати, как выглядит фотоловушка, работу которой объяснил журналистам лесничий из Гессена Давид Нёлленхайдт. Для наблюдения за мелкими, например, беспозвоночными животными или змеями, на которых сенсоры не срабатывают, есть свои методы. Например, для обыкновенных ужей на мостах специально кладут доски - так, чтобы они могли под ними прятаться, а потом регулярно под эти доски заглядывают.

  • Бобиц. Мекленбург - Передняя Померания

    Зеленые мосты для диких животных

    Зимой, как видно на этой фотографии моста на автобане A20 около Бобица, также можно изучать следы, которые дикие путешественники оставляют на снегу. Эта 320-километровая скоростная трасса была проложена после воссоединения Германии. Во время строительства здесь сразу было возведено восемь зеленых мостов.

  • Юберлинген. Баден-Вюртемберг

    Зеленые мосты для диких животных

    Ширина зеленого моста должна составлять не менее 50 метров. Для пешеходов, велосипедистов и машин они обычно закрыты. Однако этот мост около Юберлингена, как видим, комбинированный. По нему проходит проселочная дорога, но и для животных созданы все необходимы условия - посажены кусты и деревья, чтобы защитить переход от света фар и шума. Иногда также по краям устанавливают высокие стены.

  • Хюнфельд. Гессен

    Зеленые мосты для диких животных

    Такие мосты не только возвращают животным свободу передвижения, но и снижают опасность ДТП. Ежегодно на немецких дорогах гибнет около 200 тысяч косуль, 16 тысяч кабанов и 3 тысяч оленей. Около 275 тысяч страховых случаев каждый год. Восстановление путей миграции также способствует предотвращению инцеста, позволяя животным находить партнеров на соседних территориях. На фото - мост около Хюнфельда.

  • Хайденау. Саксония

    Зеленые мосты для диких животных

    При прокладке новых трасс такие зеленые мосты для животных сейчас обычно планируют заранее, тогда возведение стоит дешевле. Строительство над уже существующими трассами обходится от 2,5 до 5 миллионов евро. Экологические организации приветствуют эти проекты, но одновременно требуют строить меньше дорог, нарушающих единство среды обитания. Этот экодук находится на автобане A17 под Дрезденом.

  • Якобсдорф. Бранденбург

    Зеленые мосты для диких животных

    Первые экодуги появились в середине прошлого века во Франции. Многие соседи немцев - Нидерланды, Швейцария, Австрия и Люксембург - начали возводить зеленые мосты намного раньше, так что Германия сейчас, так сказать, наверстывает упущенное - тем более, что она обладает одной из самых густых автомобильных транспортных сетей в мире. На снимке - автобан A12 около бранденбургского Якобсдорфа.

  • Рейнланд-Пфальц

    Зеленые мосты для диких животных

    Этот зеленый мост находится на шоссе B50 в Рейнланд-Пфальце. Следует также отметить, что в некоторых местах оборудуют и туннели, но крупные животные обычно ими не пользуются - боятся заходить. Чтобы увеличить шанс на успех, ученые рекомендуют в таких случаях строить туннели высотой не менее четырех метров при максимальной 40-метровой длине, используя светлую краску для стен.

    Автор: Максим Нелюбин


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