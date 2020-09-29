Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Зеленые мосты для диких животных

Вот, кстати, как выглядит фотоловушка, работу которой объяснил журналистам лесничий из Гессена Давид Нёлленхайдт. Для наблюдения за мелкими, например, беспозвоночными животными или змеями, на которых сенсоры не срабатывают, есть свои методы. Например, для обыкновенных ужей на мостах специально кладут доски - так, чтобы они могли под ними прятаться, а потом регулярно под эти доски заглядывают.