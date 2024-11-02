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Зеленский: В дронах РФ - тысячи иностранных компонентов

Жан Рофе
2 ноября 2024 г.

По словам украинского президента, компоненты от компаний из Китая, Европы и США до сих пор используются в беспилотниках и ракетах, которыми российские войска атакуют Украину.

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Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате удара российских беспилотников 2 ноября 2024 года
Жилой дом в Киеве, поврежденный в результате удара российских беспилотников 2 ноября 2024 годаФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Российские войска в октябре запустили по украинской территории более двух тысяч беспилотников Shahed, которые содержали около 170 тысяч компонентов от компаний из Китая, США и стран Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 2 ноября,

"Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор. Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор", - сообщил Зеленский. Он добавил, что такая же ситуация и с российскими ракетами, которые содержат детали, произведенные за пределами РФ.

Украинский лидер призвал к ужесточению введенных против России санкций. "Бороться против российских ударов - это значит бороться, в том числе, за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными", - сказал Зеленский, отметив, что каждый случай обхода Россией санкций является "преступлением против людей и мира", поскольку это также помогает ей укреплять авторитарные режимы в Иране и Северной Корее.

"Это глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть", - заключил президент.

Атака дронов на Киев

В ночь на 2 ноября российские войска в очередной раз атаковали беспилотниками Киев. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщал о работе ПВО, затем - о падении обломков сбитых дронов в нескольких районах города. В Святошинском районе Киева, по словам Попко, загорелись верхние этажи 16-этажного дома.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух раненых. Как уточнило агентство УНИАН, в Святошинском районе патрульный полицейский отравился продуктами горения, когда оказывал помощь жителям дома, пострадавшего от обстрела. Его госпитализировали. Еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

 

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