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В Киеве после ударов российских дронов вспыхнули пожары

Олег Соколенко
2 ноября 2024 г.

Россия нанесла по Киеву удар беспилотниками. В нескольких районах города в результате падения обломков БПЛА вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Из жилой многоэтажки в Святошинском районе эвакуировали жильцов.

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Россия в октябре 20 раз атаковала Киев дронами
Россия в октябре 20 раз атаковала Киев дронамиФото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска в ночь на субботу, 2 ноября, атаковали столицу Украины беспилотниками. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко сообщал о работе ПВО, затем - о падении обломков сбитых дронов в нескольких районах города.

В Святошинском районе Киева, по словам Попко, загорелись верхние этажи 16-этажного дома. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины уточнила, что пожар охватил 50 кв. м, огонь потушили. Повреждены несколько квартир. Из здания эвакуировали 18 человек. Возможно частичное разрушение верхних этажей, указал глава КГВА.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух раненых. Агентство УНИАН уточнило, что в Святошинском районе патрульный полицейский отравился продуктами горения, когда оказывал помощь жителям дома, пострадавшего от обстрела. Его госпитализировали. Еще одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

В Соломенском районе были выбиты окна в нескольких жилых домах и повреждены легковые автомобили. В Днепровском районе в 9-этажном доме загорелся балкон, при этом никто не пострадал. В Шевченковском районе обломки сбитого беспилотника попали в офисное здание, по предварительным данным, есть возгорание на одном из этажей, написал в Telegram Кличко.

 

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