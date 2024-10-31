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Россия в двадцатый раз за октябрь атаковала Киев дронами

Ольга Лебедева
31 октября 2024 г.

Все российские беспилотники, угрожавшие Киеву, были сбиты ВСУ, заявили власти украинской столицы. По словам главы Киевской городской военной администрации, лишь один день октября прошел в городе без воздушной тревоги.

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Ночной Киев и работа ПВО
РФ в очередной раз атаковала Киев дронамиФото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска, продолжая широкомасштабную агрессию против Украины, совершили уже двадцатую с начала октября атаку ударными дронами на Киев. "В Киев беспилотники заходили волнами и по разным направлениям. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно продолжалась два с половиной часа", - сообщил утром в четверг, 31 октября, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко в Telegram.

По его данным, Воздушные силы ВСУ сбили все беспилотники, угрожавшие Киеву. В Подольском районе в результате падения обломков возник пожар на открытой местности, повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании, указал глава КГВА. Кроме того, повреждена высоковольтная линия электропередач. Информация о пострадавших не поступала, заявил далее Попко.

В октябре в Киеве не объявляли тревогу лишь в один из дней

Глава КГВА также подвел итоги октября: россияне атаковали Киев дронами с воздуха в общей сложности на протяжении 20 дней. "За 31 сутки лишь в один-единственный день в столице не объявляли тревогу. А так обычно киевляне слышали сирены в среднем дважды в день. Это свидетельствует о постоянном, систематическом терроре мирного гражданского населения Украины", - добавил глава Киевской горадминистрации.

Очередная атака РФ на Киев была совершена и накануне. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что над городом были зафиксированы несколько БПЛА, работала ПВО. В Соломенском районе был взрыв, обломки дрона упали на один из домов. В резульате пострадали девять человек, в том числе 11-летняя девочка.

 

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