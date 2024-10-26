От ударов РФ по Днепру и Киеву погибли пять человек

Среди погибших в ходе ракетной атаки России на Днепр - две женщины и ребенок. В Киеве погибла 14-летняя девочка. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании по больнице.

В результате ракетного удара России по украинскому городу Днепр в ночь на субботу, 26 октября, погибли как минимум четыре человека, еще по меньшей мере 21 человек пострадал. Такие данные сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак утром 26 октября.

О ракетном ударе по Днепру Лысак написал в Telegram поздним вечером 25 октября. Согласно информации, обнародованной главой ОВА вскоре после этого, среди погибших было две женщины. Ранним утром 26 октября Лысак передал, что третьей жертвой российской атаки стал ребенок, не уточнив его возраст. По данным онлайн-издания Liga.net , речь идет о 14-летней девочке. Издание пишет, что для атаки по Днепру РФ применила баллистические ракеты.

Около 10.30 Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов одного из зданий было извлечено еще одно тело.

По данным, доступным к моменту публикации, из 21 пострадавшего семеро находятся в больнице. По сведениям главы ОВА, среди пострадавших - девочки в возрасте 8 и 16 лет, а также два 17-летних мальчика. Один из мальчиков в возрасте 17 лет - в тяжелом состоянии, отметил Лысак.

Повреждения в Днепре после российской ракетной атаки

"В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один - аварийный, - написал глава ОВА. - Для временного ремонта владельцам изуродованных домов выдают стройматериалы". Ранее он сообщал, что при ударе были также изуродованы корпуса больницы.

Как рассказал Сергей Лысак, Россия нанесла удары и по Никопольщине - райцентру и Марганецкой общине. " (Враг. - Ред.) применил дроны-камикадзе и артиллерию. Повреждена инфраструктура. Люди целы", - говорилось в посте.

Зеленский о российских ударах по Украине

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram утром 26 октября: "За прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам. В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет".

Украинский лидер принес соболезнования родным погибших и пострадавший от российских ударов и сообщил, что многочисленным раненым была оказана медицинская помощь.

"Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", - подчеркнул Зеленский.