Зеленский: У Украины есть план продолжения наступления

Украина разработала конкретные цели наступления в 2024 году, но попытается достичь успехов на фронте и до конца 2023-го, заявил Владимир Зеленский. Он выразил уверенность в успехе.

У Украины есть "очень конкретный план" по возвращению своих территорий на следующий год, несмотря на затянувшееся контрнаступление в текущем году и отвлечение внимания Запада от российского вторжения из-за конфликта на Ближнем Востоке, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "У нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление", - сообщил он, выступая в среду, 8 ноября, в режиме онлайн на проходящей в Нью-Йорке конференции Reuters Next.

По словам Зеленского, украинская армия попытается показать результаты и достичь успехов и до конца текущего года. "Но мы теряем людей каждый день. Это не шоу и фильм. Мы не хотим удивить всех на свете. Но нам нужно для себя попытаться не потерять ни один день", - подчеркнул он и указал, что не может разглашать детали плана на 2024 год.

Украинский президент отметил медленное продвижение в перед в ряде районов на юге Украины, а также на востоке. "Я уверен, что мы добьемся успеха. Это сложно", - добавил он. При этом он упомянул целый ряд "неприятных сюрпризов", в частности, кризисы в зарубежных парламентах и медленное принятие решений иностранными союзниками. "Наши солдаты пришли на юг и увидели много минных полей, потому что мы ждали боеприпасов семь месяцев", - посетовал он.

"Формула мира - не догма"

По словам президента Украины, Киев по-прежнему не готов обсуждать какие-либо компромиссы с Россией, а закончить войну Москва может лишь путем вывода своих войск с международно признанной территории Украины. Он подчеркнул, что если компромиссом в разрешении конфликта будут украинские территории, то это может стать прецедентом для других регионов и других континентов.

Зеленский выразил готовность при урегулировании военного конфликта с Россией отступить от предложенной им формулы мира, включающей 10 пунктов. "Это не догма", - указал он и заявил, что Киев открыт для других идей от стран-партнеров.

"Реформы необходимы не только для вступления в ЕС, но и для самой Украины"

Комментируя оглашенное ранее в тот же день решение Еврокомиссии, порекомендовавшей начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, Зеленский заявил об "успешном дне" для Украины. По его словам, проведение реформ в Украине необходимо ей не только для вступления в ЕС. "В первую очередь мы делаем это для нас, нам это необходимо", - сказал он.

Одновременно Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет гарантировать восстановление страны, свободное от коррупции. Властям в Киеве уже удалось достичь многого в борьбе с коррупцией, утверждает он. Среди прочего, он назвал законопроект о создании должности антикоррупционного прокурора и выразил надежду, что он скоро будет принят парламентом.

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