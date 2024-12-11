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Зеленский рассказал о новом оружии украинского производства

Анастасия Аринушкина
11 декабря 2024 г.

На вручении Национальной премии имени Бориса Патона Владимир Зеленский рассказал о последних украинских разработках в сфере вооружения.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Sergei Supinsky/AFP/ Getty Images

В Украине прошли успешные испытания новой ракеты украинского производства "Рута". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 10 декабря, на вручении Национальной премии имени Бориса Патона, которую присуждают за весомый вклад в развитие науки.

Украинский лидер также рассказал о производстве других видов оружия в стране. "Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". (…) Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов", - цитирует Зеленского сайт офиса президента.

Кроме того, Зеленский отметил вклад ученых в разработку дронов. Президент упомянул БПЛА, которые уже используются в войне против РФ, в том числе дрон-разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные дроны "Лютый" и Fire Point-1. "Все это - украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и также во вражеском тылу", - подчеркнул он.

Зеленский наградил премией украинских ученых

Президент Украины наградил премией имени Бориса Патона 91 ученого из 12 научных коллективов. "Это работы, которые непосредственно усиливают обороноспособность Украины, повышают устойчивость и эффективность государства, укрепляют его, работают на благо наших людей", - отметил Зеленский.

Ранее он сообщал, что в течение 2024 года Украина произвела 100 собственных ракет и сейчас испытывает еще четыре вида ракет украинского производства. Кроме того, 6 декабря президент заявил, что ВСУ получили первую партию из нескольких десятков единиц ракет-дронов "Пекло" украинского производства. Эта ракета-дрон способна развивать скорость до 700 километров в час и преодолевать расстояние свыше 700 километров.

 

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