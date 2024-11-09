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Зеленский: Украина произвела первую сотню ракет

Кирилл Шестаков
9 ноября 2024 г.

Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина произвела первые 100 ракет, а также другое оружие. В оборонной промышленности задействованы более 800 компаний, отметил президент.

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Владимир Зеленский рядом с военными Воздушных сил ВСУ
Владимир Зеленский рядом с военными Воздушных сил ВСУФото: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Украина в текущем году произвела первые сто единиц ракетного вооружения, заявил в субботу, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский. "В этом году мы смогли выйти на значительные результаты по нескольким направлениям. Это и наша украинская артиллерия - наши снаряды, наши пушки. Это и дроны - разных видов, для различных задач, - которые не только помогают фронту защищать позиции и уничтожать оккупанта, но и наносят удары по России на все большую глубину", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что сейчас в стране над производством оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) работают более 800 компаний, и Украина намерена и дальше наращивать такое производство.

Кроме того, украинский лидер указал на инвестиции Дании в оборонную промышленность Украины. "Также есть предварительные договоренности с другими партнерами по локализации производства оружия именно в Украине. Это то, что будет нас постоянно усиливать", - сказал Зеленский.

В Украине открыли первый цех Rheinmetall и "Укроборонопрома"

В июне текущего года в Украине начал работать первый совместный цех госкомпании "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром") и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. "Прямо сейчас это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и, соответственно, быстрее возвращать ее на передовую. В перспективе здесь будут производиться новые образцы бронированной техники", - заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

 

 

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