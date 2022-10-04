Зеленский признал ничтожными указы Путина об аннексии

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 4 октября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский признал ничтожными указы Владимира Путина об аннексии украинских территорий. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В соответствии с ним ничтожными признаются российские "документы" о признании Крыма, самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "суверенными и независимыми государствами", а также о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей.

В указе Зеленского отмечается, что "территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию".

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В Чечне умер муж участницы антивоенного протеста Адам Мурадов, сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал". По данным общественной организации, незадолго до этого в наказание за действия супруги власти Чечни заставили его избить жену, а их 18-летнего сына отправили на войну в Украине. Молодому человеку позволили приехать на похороны отца, отмечает "Мемориал".

Эта история вызвала большой резонанс в Чечне, указывает организация. "Наши источники в республике сообщают, что на данный момент на семью Мурадовых оказывается сильное давление со стороны силовиков. Они требуют, чтобы Мурадовы под запись на видеокамеру опровергли всю информацию о противоправных действиях в их отношении", - сообщается в Telegram-канале центра.

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"За последние несколько недель" более двух тысяч российских военнослужащих выразили готовность сдаться в плен, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам Юсова, обращения поступают на горячую линию государственного проекта "Хочу жить", который организовали в рамках координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Как утверждает представитель ГУР, мобилизованных россиян отправляют "на самые опасные участки фронта".

Forbes: С начала мобилизации РФ покинули не менее 600 тысяч человек

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Автомобильная очередь на российско-грузинской границе 24 сентября Фото: Olga Smolskaya/SNA/IMAGO

С 21 сентября, когда в России объявили мобилизацию, страну покинули около 600-700 тысяч человек, сообщает Forbes со ссылкой на источник в администрации президента РФ. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, сейчас не представляется возможным, указал собеседник издания. Другой источник Forbes, который, как утверждается, "знаком с кремлевскими оценками", заявил, что с начала мобилизации из России уехали почти миллион человек.

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Великобритания официально внесла в санкционный список бывшего вице-премьера правительства Калининградской области Сергея Елисеева, назначенного в июле "главой правительства Херсонской области". Елисееву запретили въезд в Соединенное Королевство и заморозили его активы. Как заявили в британском правительстве, он был причастен к "дестабилизации Украины, подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

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В Европейскую службу внешних связей (EEAS) был вызван исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. Ему выразили критику по поводу дальнейшей эскалации войны в Украине, сообщили в ведомстве во вторник, 4 октября. Управляющий директор EEAS по Восточной Европе и Центральной Азии Михаэль Зиберт потребовал во время встречи, которая состоялась накануне, отказаться от аннексии четырех оккупированных РФ украинских территорий и вывести войска из Украины.

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Обсуждение членства Украины в НАТО начнется в середине октября. Об этом на брифинге рассказала посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко. "Одним из первых шагов будет обсуждение на уровне послов. Вторым этапом будет обсуждение между министрами обороны, которое планируется провести 12-13 октября после очередной встречи в формате "Рамштайн", - представила процедуру она.

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На Беларусь должно быть оказано такое же давление, как и на Россию, считает министр обороны Польши Мариуш Блащак. Выступая на открытии Варшавского форума по безопасности, глава польского военного ведомства заявил, что белорусский режим стоит плечом к плечу с Россией и поддерживает агрессию против Украины.

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Дрон-камикадзе, которым сегодня российские военные пытались атаковать Одессу, сбит над Черным морем. Как сообщили журналистам в Оперативном командовании "Юг", речь идет об иранском беспилотнике типа Shahed-136.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко Фото: Reuters/V. Fedosenko

Александр Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне против Украины. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных", - цитирует государственное агентство БелТА выступление правителя Беларуси на совещании по вопросам военной безопасности.

Хроника событий 4 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 октября 14.00 - 23.59 >>>

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