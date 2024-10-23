Зеленский - за взаимный отказ от ударов по энергообъектам

По словам президента Украины, прекращение ударов по энергоинфраструктуре может стать первым шагом к завершению войны. Зеленский также призвал Россию прекратить удары по грузовым судам в украинских портах.

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению активных боевых действий в Украине, заявил президент Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times (FT) , обнародованном в среду, 23 октября.

"Мы видели во время первого мирного саммита, что возможно решение по энергетической безопасности. Иными словами, мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они - нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы этой войны? Я думаю, да", - сказал Зеленский.

Он также потребовал, чтобы Россия прекратила удары по грузовым судам в украинских портах (Москва утверждает, что удары наносятся по военным грузам). По данным ООН, только за период с 1 сентября удары РФ по украинским черноморским портам повредили шесть гражданских судов и инфраструктуру для загрузке зерна. По словам Зеленского, "когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам стало бы сигналом о том, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

Возможность мирных переговоров

При этом Зеленский уверен, что Россия будет дожидаться результатов президентских выборов в США и лишь потом примет решение, идти ли на переговоры с Киевом.

Ранее американская The Washington Post (WP) писала, что Россия и Украина при посредничестве Катара планировали обсудить соглашение о взаимном прекращении ударов по энергообъектам. Участники готовившейся встречи надеялись на то, что эти переговоры в дальнейшем смогут привести к всеобъемлющему соглашению о прекращении войны, но, по словам источников WP, они были сорваны после наступления ВСУ в Курской области. Россия "не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время", - сообщил один из собеседников газеты. "После "Курска" русские отказались", - добавил другой источник.

Удары по энергетической инфраструктуре

Российские войска практически с самого начала войны наносят удары по объектам украинской энергетики, выводя их из строя и вынуждая власти вводить аварийные графики потребления электроэнергии в городах. В июне The Financial Times писал, что в результате российских ударов мощность объектов генерации электроэнергии в Украине упала вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Однако затем Минэнерго Украины заявило, что в статье представлена ложная информация с "манипулятивным характером".

Украина, в свою очередь, постоянно атакует беспилотниками российские нефтеперерабатывающие заводы, стремясь нанести им ущерб и сократить выработку топлива, идущего и на военные нужды. Атаки украинских дронов часто приводят к пожарам и выходу из строя перерабатывающих установок. В начале сентября московский НПЗ "Газпромнефти" после атаки украинских БПЛА приостановил работу установки, на которую приходилось около половины общей мощности.