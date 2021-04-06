Зеленский посетил места гибели украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 апреля, в рамках рабочей поездки посетил позиции украинских военных на переднем крае обороны в Донбассе. Об этом сообщает его пресс-служба. Судя по тегам фотографий, размещенных на официальной странице Зеленского в соцсети Instagram, в этот день он находился в городе Авдеевка.

В зону военного конфликта на востоке Украины глава государства прибыл накануне, 8 апреля. В этот день, как сообщает его пресс-служба, Зеленский посетил позиции на передовой, где было зафиксировано наибольшее число случаев нарушения режима перемирия. Сообщается, что ночь на 9 апреля Зеленский также провел в Донбассе.

Во время встречи с украинскими военнослужащими 8 и 9 апреля президент вручил им награды и подарки.

Российские войска на границе с Украиной

В конце марта американская газета New York Times сообщила о том, что Москва стягивает вооружения к украинской границе. В начале апреля обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной выразил ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании.

8 апреля канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефоном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала российского лидера отвести войска от границы с Украиной, чтобы разрядить там обстановку.

8 апреля США обсудили эту тему на онлайн-совещании с партнерами по НАТО. При этом члены альянса "подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины".

Ранее, 4 апреля, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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