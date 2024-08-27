Зеленский отреагировал на слова папы о запрете РПЦ в Украине

Владимир Зеленский ответил папе римскому, раскритиковавшему запрет РПЦ в Украине. Президент Украины указал на пропаганду РФ в сфере религии и подчеркнул, что Киеву важно не терять связь как с Ватиканом, так и с Италией.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику папы римского Франциска относительно запрета деятельности Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с нею организаций на территории Украины. Зеленский прокомментировал ситуацию в понедельник, 27 августа, на форуме "Украина 2024. Независимость".

"Есть влияние из-за рубежа на различные религиозные институты. Я считаю, что в информационном пространстве очень много всего. Ватикан - не исключение. Заявления папы Франциска были разные. Очень важно, что происходит в информационном поле, очень важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией. С информпространством всей Европы и Америки. Я очень хочу, чтобы у нас появилась соответствующая институция - кроме МИД, разведки и кроме нас", - сказал украинский лидер.

"Иногда это как дежавю. Это касается не Ватикана. Это касается в целом. Как только ты делаешь паузы в информационной работе, борьбе за правдивое информпространство - все заполняется информацией России. Они в этом работают как часы. У них наработанные институции, деньги, много людей. Всюду - от бизнеса - до политики и религии. И поэтому здесь ничего не сделаешь. Церковь работает у них за границей сильно", - добавил Зеленский.

Франциск раскритиковал закон о запрете РПЦ в Украине

В воскресенье, 25 августа, во время полуденной молитвы на площади Святого Петра в Ватикане папа римский заявил, что опасается за свободу вероисповедания ввиду "недавно принятых законов в Украине". Молитва не является преступлением, и каждому, кто желает молиться, нужно разрешить это делать в той церкви, которую он считает своей, подчеркнул Франциск. "Ни одна христианская церковь не должна быть запрещена, прямо или косвенно. Церкви неприкосновенны", - заявил понтифик.

Во Всемирном совете церквей призвали власти Украины к осторожности "при принятии мер, которые нарушают фундаментальное право на свободу вероисповедания и убеждений, а также могут подорвать социальную сплоченность во время чрезвычайного положения в стране". В то же время в организации отметили, что Всемирный совет церквей всегда осуждал войну России против Украины.

Католические священники в Украине поддержали запрет РПЦ

21 августа глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук высказался в защиту нового закона. Он отметил, что мера является не запретом церкви, а ее защитой от опасности использования религии как оружия. "Россия использовала подконтрольное ей православие как инструмент милитаризации, превратив его в нейротропное оружие", - указал католический иерарх.

В то же время, подчеркнул Шевчук, важно следить за тем, как закон будет реализован на практике, чтобы не допустить возможных негативных последствий для религиозных общин. Он также призвал к прозрачности и четкости в применении закона.

Закон о запрете РПЦ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа подписал закон о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней религиозных организаций. Несколькими днями ранее законопроект под официальным названием "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" одобрила Верховная рада. Закон вступит в силу через 30 дней и отразится в первую очередь на деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Как пояснял депутат Владимир Вятрович, проверку на предмет того, является ли религиозная организация "аффилированной с центром в России", будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки "аффилированности" выявят, у организации будет девять месяцев, чтобы разорвать эти связи, добавил Вятрович.

Запрет смогут ввести лишь по решению суда в том случае, если по прошествии этого срока связи религиозной организации с Москвой расторгнуты не будут. "Такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины", - приводило слова Вятровича агентство УНИАН.

В самой УПЦ, комментируя закон, заявили, что церковь действует юридически в рамках украинского законодательства, "согласно всем учредительным документам, является самостоятельной, независимой и не подчиняется Московскому патриархату".