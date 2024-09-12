Зеленский: Россия начала контрнаступление в Курской области

Российские войска начали контрнаступление в Курской области. Об этом официально заявили в четверг, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, а также министерство обороны России. Ранее о начале контратаки россиян сообщали только неофициальные источники.

Зеленский подчеркнул, что события под Курском разворачиваются по "украинскому плану". Минобороны РФ в свою очередь отчиталось о "восстановлении контроля" над десятью населенными пунктами, ранее занятыми украинской армией.

Накануне украинский OSINT-проект DeepState написал, что в ходе наступательных действий российской армии в Курской области российские войска смогли переправить бронетехнику через реку Сейм и более мелкие реки в регионе. О контратаке армии России под Курском заявляли и российские провоенные Telegram-каналы. Кроме того, сведения о "зачистке и взятии под контроль российскими войсками" десяти населенных пунктов агентству РИА "Новости" подтвердил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.