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Зеленский: Россия начала контрнаступление в Курской области

Алексей Волошинов
12 сентября 2024 г.

Помимо президента Украины Владимира Зеленского, о начале наступления ВС РФ под Курском сообщило Минобороны России.

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Российский танк на территории Курской области - фото Минобороны РФ
Российский танк на территории Курской области - фото Минобороны РФФото: Russian Defense Ministry/AP/picture alliance

Российские войска начали контрнаступление в Курской области. Об этом официально заявили в четверг, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский, а также министерство обороны России. Ранее о начале контратаки россиян сообщали только неофициальные источники.

Зеленский подчеркнул, что события под Курском разворачиваются по "украинскому плану". Минобороны РФ в свою очередь отчиталось о "восстановлении контроля" над десятью населенными пунктами, ранее занятыми украинской армией.

Накануне украинский OSINT-проект DeepState написал, что в ходе наступательных действий российской армии в Курской области российские войска смогли переправить бронетехнику через реку Сейм и более мелкие реки в регионе. О контратаке армии России под Курском заявляли и российские провоенные Telegram-каналы. Кроме того, сведения о "зачистке и взятии под контроль российскими войсками" десяти населенных пунктов агентству РИА "Новости" подтвердил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

 

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