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Завод Tesla под Берлином эвакуирован из-за пожара на ЛЭП

Евгений Жуков
5 марта 2024 г.

Полиция ведет расследование по подозрению в поджоге опоры ЛЭП. В части Бранденбурга пропало электричество, в том числе на фабрике Tesla. Производство на заводе остановлено, сотрудники эвакуированы.

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Завод Tesla в Грюнхайде под Берлином
Завод Tesla в Грюнхайде под БерлиномФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Производство на единственном в Европе заводе Tesla под Берлином было остановлено утром во вторник, 5 марта, из-за отключения электричества, сотрудники предприятия эвакуированы. Проводится расследование по подозрению в поджоге, сообщили агентству dpa в местной полиции.

Как отмечает программа телеканала ARD Tagesschau, в Tesla не рассчитывают, что смогут быстро возобновить работу.

По данным МВД Бранденбурга, неизвестные подожгли отдельно стоящую опору линии электропередачи, а не на подстанцию, как сообщалось изначально. Это привело к сбою в подаче электроэнергии в населенных пунктах округа Одер-Шпре в Бранденбурге и на расположенном поблизости заводе производителя электромобилей Tesla.

Глава МВД заявил о "коварном нападении"

Министр внутренних дел этой федеральной земли Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) заявил о "коварном нападении" на инфраструктуру электроснабжения. Тысячи людей были подвергнуты опасности, подчеркнул чиновник.

Происшествие может быть связано с протестами экоактивистов: на прошлой неделе они разбили лагерь в лесу рядом с заводом и под лозунгом "Останови Tesla" протестуют против расширения производства, из-за которого могут вырубить деревья.

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