Запрет журнала Compact в ФРГ: сигнал против экстремизма

Глава МВД Германии назвала журнал Compact "центральным рупором правоэкстремистской сцены", разжигающим ненависть к евреям, к людям с миграционными корнями и к парламентской демократии.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) рано утром во вторник, 16 июля, разослала пресс-релиз, в котором сообщила о запрете правоэкстремистского журнала Compact. "Это центральный рупор правоэкстремистских кругов. Этот журнал возмутительным образом разжигает ненависть к евреям, к людям с миграционными корнями и к нашей парламентской демократии", - заявила политик в обоснование своего решения.

Объясняя запрет, Фезер, официально отвечающая за соблюдение конституции Германии, сославшись также и на Основной закон. "Запрещены организации, цели или деятельность которых противоречат уголовному законодательству, направлены против конституционного строя или идеи международного взаимопонимания", - гласит девятая статья немецкой конституции.

У YouTube-канала журнала много подписчиков

В последнем отчете Федерального ведомства по защите конституции (BfV) указывается, что мультимедийная организация, базирующаяся в берлинском пригороде Фалькензе , имеет собственный YouTube-канал. Согласно опубликованной в отчете информации, продаваемый тираж печатного издания Compact Magazine составляет около 40 тысяч экземпляров в месяц, в то время как число подписчиков канала на YouTube значительно выше: 250 тысяч (по состоянию на 2023 год). В социальных сетях говорят даже о 345 тыс. пользователей.

Compact выбрал во враги вице-премьера и министра экономики Роберта Хабека во время акции антипрививочников (фото из архива) Фото: IPON/IMAGO

Журнал позиционирует себя как представителя так называемой "среды сопротивления" и воспринимается другими представителями новых правых как часть этого спектра, отмечается в отчете BfV. "Основной чертой многих распространяемых материалов является агитация против федерального правительства и политической системы в целом", - указывается в документе.

Недопустимо определять принадлежность к Германии по этническому признаку

Глава МВД подчеркнула, что посылает предельно ясный сигнал: недопустимо определять по этническому признаку, кто является частью Германии, а кто нет. "Наше конституционное государство защищает всех, кто становится жертвой вражды по причине своей веры, происхождения, цвета кожи или даже демократических взглядов, - заявила Фезер. - Запрет показывает, что мы также принимаем меры против тех, кто разжигает атмосферу ненависти и насилия по отношению к беженцам и мигрантам и хотят ликвидировать наше демократическое государство".

Размещенные на YouTube видеоролики Compact Magazine часто сопровождались крикливыми заголовками и картинками, словно с места боевых действий. Например, один из репортажей посвященный разборкам между отдыхающими на пляже был озаглавлен "Посещение самого брутального открытого бассейна в Германии". На стоп-кадре видны несколько полуодетых молодых темнокожих мужчин с раскрытыми ртами.

Связь с "Германским движением за идентичность"

Конспирологические идеологические нарративы используются журналом для агитации против государственных институтов и открытого, плюралистического общества. "Исторический ревизионизм и антисемитские нарративы дополняют повестку дня", - отмечается в отчете. Обнаружены также связи с правоэкстремистскими группами, такими как "Германское движение за идентичность" (Identitäre Bewegung Deutschland, IBD) и региональная партия "Свободная Саксония".

Журнал часто брал интервью у политиков из партии"Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее лидером в федеральной земле Тюрингия, где партия уже давно отнесена Управлением по защите конституции к категории "определенно правоэкстремистских", является Бьёрн Хёкке (Björn Höcke). В 2024 году он уже дважды был оштрафован за публичное использование "символики бывшей национал-социалистической организации". Комментируя судебное решение в интервью Compact Magazine, он назвал процесс против себя "политическим".

Был коммунистом - стал правым

Журнал Compact основал в 2010 году Юрген Эльзессер (Jürgen Elsässer) и с тех пор является его главным редактором. Подозреваемый ныне в правом экстремизме, в молодости он принадлежал к леворадикальным кругам. Он был членом Коммунистической лиги и писал для ее газеты Arbeiterkampf ("Борьба рабочего класса"). Позже работал журналистом в нескольких левых СМИ, в том числе в Neues Deutschland. Эта газета была центральным органом Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) во времена ГДР.

Из-за запрета, наложенного на Compact, журналистская карьера 67-летнего Эльзессера в изданиях, связанных с правыми экстремистами, пока что прервалась. В домах и помещениях его компании в нескольких федеральных землях прошли обыски с целью конфискации имущества и других улик. Согласно заявлению министерства внутренних дел, нарушение запрета на издание журнала будет считаться уголовным преступлением.

Левые приветствуют запрет, AдГ критикует

Реакция на запрет журнала Compact разнится. Мартина Реннер (Martina Renner), эксперт по внутренней политике фракции Левой партии в немецком бундестаге, приветствует эту меру. "Compact поставил себя на службу АдГ и имеет прекрасные контакты с другими крайне правыми СМИ за рубежом. Сеть антиконституционных публицистов, правых миллионеров и авторитарных государств должна быть выведена на чистую воду, а денежные потоки для возможных последующих проектов - остановлены", - требует она.

Заместитель главы парламентской фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) также поддержал запрет. "Compact - это основной рупор крайне правых. На протяжении многих лет он распространяет бесчеловечные материалы, антисемитские нарративы и кремлевскую пропаганду", - отметил политик в интервью изданию Reinische Post. Ввиду наличия многочисленных агрессивных противников, угрожающих внутренней и внешней безопасности Германии и Европы, "наше конституционное государство должно занимать решительную и энергичную позицию", указал депутат.

Акция членов АдГ и "Германского движения за идентичность" в Мюнхене (фото из архива) Фото: Sachelle Babbar/ZUMA Wire/IMAGO

Реакция руководства AдГ предсказуемо совершенно иная. В совместном заявлении недавно переизбранные лидеры партии Алис Вайдель (Alice Weidel) и Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) назвали запрет серьезным ударом по свободе прессы: "Запрет печатного органа - это отказ от дискуссии и разнообразия мнений". Они обвинили министра внутренних дел Фезер в злоупотреблении полномочиями для подавления критики.

Министр внутренних дел земли Бранденбург Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) полностью поддержал запрет Compact Magazine. По словам политика, журнал пропагандирует "ненависть в глянцевом исполнении". "Эта платформа врагов демократии преследует одну цель - разрушение нашего либерального общества", - заявил политик в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).