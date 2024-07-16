В Германии запретили правоэкстремистский журнал Compact

Издание закрыто по распоряжению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. В целом ряде федеральных земель прошли обыски в офисах журнала и в жилье руководящих работников.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) запретила правоэкстремистский журнал Compact. С раннего утра во вторник, 16 июля, прошли обыски в офисах издания и в жилье его руководящих работников и акционеров Compact в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт, говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков изъяты имущество и улики. Нарушение запрета впредь будет квалифицировано как уголовное преступление. Запрет введен также в отношении компании Conspect Film GmbH.

"Рупор правоэкстремистской сцены"

Журнал Compact является "центральным рупором правоэкстремистской сцены", который "возмутительным образом пропагандирует ненависть к евреям, людям с миграционными корнями и нашей парламентской демократии", заявила Фезер, обосновывая запрет издания.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало Compact правоэкстремистским проектом. Еще в 2022 году в спецслужбе заключили, что издание во главе с главным редактором Юргеном Эльзессером (Jürgen Elsässer), "будучи мультимедиальным предприятием, пропагандирует в обществе взгляды, враждебные демократии и человеческому достоинству".