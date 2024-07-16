  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В Германии запретили правоэкстремистский журнал Compact

Сергей Ромашенко
16 июля 2024 г.

Издание закрыто по распоряжению министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. В целом ряде федеральных земель прошли обыски в офисах журнала и в жилье руководящих работников.

https://p.dw.com/p/4iLoM
Издатель журнала Compact Юрген Эльзессер на фоне плакатов с обложками его издания
Журнал Compact отныне запрещен в ГерманииФото: Robert Michael/AFP/Getty Images

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) запретила правоэкстремистский журнал Compact. С раннего утра во вторник, 16 июля, прошли обыски в офисах издания и в жилье его руководящих работников и акционеров Compact в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт, говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков изъяты имущество и улики. Нарушение запрета впредь будет квалифицировано как уголовное преступление. Запрет введен также в отношении компании Conspect Film GmbH.

"Рупор правоэкстремистской сцены"

Журнал Compact является "центральным рупором правоэкстремистской сцены", который "возмутительным образом пропагандирует ненависть к евреям, людям с миграционными корнями и нашей парламентской демократии", заявила Фезер, обосновывая запрет издания.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало Compact правоэкстремистским проектом. Еще в 2022 году в спецслужбе заключили, что издание во главе с главным редактором Юргеном Эльзессером (Jürgen Elsässer), "будучи мультимедиальным предприятием, пропагандирует в обществе взгляды, враждебные демократии и человеческому достоинству".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
external

Угроза, которая исходит от крайне правых партий и радикалов, стала темой специального выпуска программы Conflict Zone

Угроза, которая исходит от крайне правых партий и радикалов, стала темой специального выпуска программы Conflict Zone

9 июня состоятся выборы в Европарламент. Согласно прогнозам, много голосов могут набрать крайне правые партии. Во Франции Национальное объединение Марин Ле Пен может вообще занять первое место. "Альтернатива для Германии" - вторая по популярности политическая сила в ФРГ. Угроза, которая исходит от крайне правых партий и радикалов, стала темой специального выпуска программы Conflict Zone
Политика31 мая 2024 г.27:42 мин.
Баннер на католической церкви Святого Бонифация во Франкфурте: "Никогда больше - это сейчас"

В ФРГ растет и антисемитизм, и исламофобия. В чем причина?

В ФРГ растет и антисемитизм, и исламофобия. В чем причина?

Угрозы, порча имущества, прямое насилие: в Германии все больше проявлений антисемитизма. С другой стороны, растет число атак на мусульман и случаев их дискриминации. Чем все это вызвано?
Равноправие27 июня 2024 г.