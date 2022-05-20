 Запорожская администрация: В Мелитополе россияне собирают данные пенсионеров | Новости из Германии об Украине | DW | 21.05.2022

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Украина

Запорожская администрация: В Мелитополе россияне собирают данные пенсионеров

В ряде населенных пунктов российские силы намерены выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на личные данные, утверждает Запорожская обладминистрация. Армия РФ оккупировала Мелитополь в марте.

Рынок в Мелитополе

Рынок в Мелитополе

Российские силы, установившие контроль над Мелитополем, начали выдавать местным пенсионерам по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные. Об этом Запорожская областная военная администрация сообщила в пятницу, 20 мая. По ее сведениям, такая ситуация была зафиксирована в центре предоставления административных услуг.

Кроме того, в поселке Михайловка россияне регистрируют пенсионеров якобы для выплаты пенсий. А в городе Васильевка россияне анонсировали раздачу 10 тысяч рублей пенсионерам и работникам бюджетной сферы при предъявлении документов. Для чего на самом деле собирают персональную информацию, пока не известно, отметила украинская сторона.

Контролирующие Мелитополь с начала марта силы устанавливают в городе плакаты к 220-летию создания Таврической губернии, добавила Запорожская обладминистрация. По ее мнению, россияне тем самым пытаются оправдать возможное создание новых псевдогосударственных образований на территории южных регионов Украины. Таврическая губерния возникла в октябре 1802 года как административно-территориальная единица Российской империи и просуществовала до октября 1921 года.

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