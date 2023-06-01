Запад оценивает потери РФ под Бахмутом в 60 тысяч человек

На 464-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 2 июня (время московское).

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За год битв в секторе Бахмут - Попасная потери России составили не менее 60 тысяч человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного западного чиновника. Собеседник уточнил, что названное им число является "консервативной оценкой" потерь РФ на этом участке фронта, оно охватывает и раненых, и погибших, причем по меньшей мере треть потерь - именно убитыми. Чиновник добавил, что общая сумма российских потерь сейчас превышает 200 тысяч человек и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.

Хроника событий 1 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 июня 00.00 - 13.59 >>>

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