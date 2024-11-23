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Зампред "Яблока" Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова

Сергей Ромашенко
23 ноября 2024 г.

Политика задержали по возвращении из Москвы, где он участвовал в заседании Федерального политкомитета партии. У Шлосберга вновь изъяли телефон и ноутбук, после чего отпустили.

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Лев Шлосберг
Лев ШлосбергФото: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

Заместитель председателя партии "Яблоко" Лев Шлосберг был задержан в аэропорту Пскова по делу о неисполнении обязанностей "иноагента". У него вновь изъяли телефон и ноутбук, сообщил псковский филиал "Яблока" в своем Telegram-канале в субботу, 23 ноября. Видеокадры задержания опубликовал Telegram-канал "Известий".

Шлосберг был задержан утром по возвращении из Москвы, где он участвовал в заседании Федерального политкомитета "Яблока". После приземления к нему подошли полицейские и предложили пройти с ними. Затем Шлосберга увезли на микроавтобусе. В псковском "Яблоке" отметили, что полицейские не допустили к нему жену - Жанну Шлосберг, которая приехала встретить мужа из командировки.

Супруга Шлосберга позднее сообщила "Агентству" и "Фонтанке", что политика уже выпустили из отдела полиции в аэропорту.

Обыск по делу об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента"

В начале октября у Льва Шлосберга прошел обыск. Сообщивший об этом телеканал RT утверждал, что обыск связан с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Позднее в "Яблоке" подтвердили, что Шлосберг стал подозреваемым по уголовному делу о нарушении порядка деятельности "иноагента". Министерство юстиции РФ объявил Льва Шлосберга "иноагентом" летом 2023 года.

18 октября обыск, связанный с уголовным делом Шлосберга, прошел и в офисе псковского "Яблока". В партии сообщили, что в ходе следственных мероприятий силовики изъяли три ноутбука сотрудников, а также телефон и личный компьютер самого Шлосберга.

За прошедший год Льва Шлосберга неоднократно штрафовали за неисполнение обязанностей "иноагента". В феврале 2024 года суд оштрафовал его дважды за один день, в конце октября его вновь подвергли штрафу - на 30 тысяч рублей за отсутствие "иноагентской" плашки в приглашении на день рождения отца, которое он опубликовал в группе во "ВКонтакте". Для возбуждения дела по уголовной статье достаточно двух штрафов в течение года.

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