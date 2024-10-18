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В офисе псковского отделения партии "Яблоко" прошли обыски

Александра Иванова
19 октября 2024 г.

По итогам обыска в псковском отделении "Яблока" силовики изъяли три личных ноутбука сотрудников, телефон и личный компьютер Льва Шлосберга.

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Псковский политик Лев Шлосберг (фото из архива)
Псковский политик Лев ШлосбергФото: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

В офисе отделения партии "Яблоко" в Пскове в пятницу, 18 октября, сотрудники Следственного комитета (СК) РФ и Центра "Э" провели обыски, сообщил в своем Telegram-канале псковский политик, член "Яблока" Лев Шлосберг.

Об обысках говорится также в Telegram-канале "Псковское "Яблоко". "Силовики изъяли три личных ноутбука сотрудников, телефон и личный компьютер Льва Шлосберга. Политик находится на свободе", - отмечается там.

Сам Шлосберг указал, что формальной причиной обыска стало уголовное дело, возбужденное в отношении него 1 октября за якобы "неисполнение обязанностей иностранного агента". По данным политика, обыск в псковском отделении "Яблока" стал уже пятым с 2019 года.

"В офисе силовиками была взломана дверь, все находившиеся в помещении сотрудники были заблокированы на своих рабочих местах, но в дальнейшем всем, кроме меня, разрешили уйти, взяв свои мобильные телефоны", - рассказал Шлосберг. Он добавил, что все сотрудники псковского отделения партии по итогам обыска "находятся в безопасности и в рабочей форме".

Преследование Льва Шлосберга в России

В начале октября в отношении бывшего депутата законодательного собрания Псковской области Льва Шлосберга в России было возбуждено уголовное дело. Политика обвинили в неисполнении обязанностей "иноагента", сообщила тогда пресс-служба "Яблока".

2 октября в доме у Льва Шлосберга прошел обыск. Кадры из жилья политика тогда были переданы журналистам государственного телеканала RT. Сотрудники СК, приходившие в офис псковского "Яблока" 18 октября, не дали политику ответа на вопрос, кто имеет отношение к этой утечке, хотя все пришедшие на обыск к нему домой не могли попасть в группу без ведома следствия, указывает политик.

В июне 2023 года Лев Шлосберг был внесен российскими властями в реестр "иноагентов" и впоследствии дважды подвергался административным наказаниям за нарушение обязанностей "иноагентов". В частности, летом 2024 года - за репост обращения к россиянам американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Два административных наказания в течение года служат поводом для уголовного преследования.

Кроме того, Шлосберга штрафовали по статье о дискредитации армии РФ. В начале сентября  политик выиграл дело в Европейском суде по правам человека о недопуске до думских выборов в России. В 2016 году он стал первым лауреатом премии имени Бориса Немцова. В ряде интервью Лев Шлосберг подчеркивал, что не намерен покидать Россию, несмотря на уголовное дело.

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