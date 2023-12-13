Закрытый с начала войны аэропорт Краснодара может заработать

Международный аэропорт Краснодара, закрытый с первого дня российского вторжения в Украину почти два года назад, может быть открыт после проведения "тестового полета" 15 декабря, сообщил Telegram-каналу Shot в среду, 13 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Администрация Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства заявила, что 15 декабря запланирован "тестовый рейс", по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта.

По информации Shot, "тестовый полет" проведет авиакомпания "Азимут", рейс вылетит из московского аэропорта Внуково в краснодарский аэропорт Пашковский. Собеседник Telegram-канала утверждает, что "фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена", остались только "несколько моментов".

Пресс-служба группы "Аэродинамика", в которую входит "Азимут", сообщила журналистам, что компания "подала заявку на выполнение технического рейса для проверки аэропортовых систем и оборудования". При этом сотрудник контакт-центра авиакомпании сказал РИА "Новости", что билеты на этот рейс продавать не будут.

После появления известий о возможном открытии аэропорта Краснодара о готовности возобновить полеты сообщила агентству ТАСС авиакомпания "Россия". Если аэропорт откроют, "Аэрофлот" готов выполнять до четырех рейсов из Москвы в Краснодар в сутки. Лоукостер "Победа" в случае открытия аэропорта может возобновить полеты в Краснодар после новогодних праздников в 2024 году.

Ограничения на полеты внутри России

Ограничения на полеты в аэропорты южной и центральной части РФ были введены Росавиацией 24 февраля 2022 года - в день, когда российские войска начали полномасштабное вторжение на территорию Украины. Позднее они несколько раз продлевались. Кроме краснодарского закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В мае и сентябре 2023 года правительство России выделило в общей сложности более 5 млрд рублей на поддержку 11 закрытых аэропортов.

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