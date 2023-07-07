В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

Какие варианты для отдыха и путешествий есть у белорусов нынешним летом, с чем приходится сталкиваться при получении виз и как решаются проблемы с логистикой из-за запрета авиаперелетов в ЕС - у DW.

Вот уже четвертое лето подряд для многих граждан Беларуси организация некогда привычного и желанного отдыха у моря превращается в настоящий квест. На смену пандемии COVID-19 с ее ограничениями и закрытыми границами пришли острые последствия общественно-политического кризиса в стране, а теперь еще и война в соседней Украине.

Кстати, именно украинское направление для летнего отдыха долгие годы считалось у белорусов бюджетным вариантом и находилось в числе самых востребованных. Добраться до Черноморского побережья по доступным ценам можно было разными способами, включая поезда, автобусы и на личном транспорте.

После полномасштабного российского вторжения в Украину почти все варианты для легальных поездок жителей Беларуси на море отпадают. Вот уже почти полтора года пункты пропуска на белорусско-украинской границе не действуют, а значительная часть территории возле них заминирована.

Жителям Беларуси предлагают отдых в Крыму

Удивительно, но некоторые транспортные компании по-прежнему предлагают белорусам воспользоваться автобусными рейсами в Украину. Правда, речь идет об оккупированной территории этой страны, а большая часть маршрута проходит через Россию.

Среди тех, кто предлагает отдохнуть в аннексированном РФ Крыму - компания Intercars, осуществляющая нынешним летом автобусные рейсы из белорусской столицы в Ялту. Общая протяженность маршрута составляет почти 2500 километров и, по информации в самой компании, занимает примерно 40 часов. Цена билета из Минска до Ялты составляет от 240 белорусских рублей (около 72 евро).

Автобус компании Intercars Фото: Ales Petrowitsch/DW

В Intercars заявляют, что маршрут пользуется большой популярностью, поскольку из-за проблем с визами у жителей Беларуси сейчас не очень большой выбор для путешествий к морю.

Обращает на себя внимание одна важная деталь: после пересечения белорусско-российской границы туристов ожидает пересадка в Брянске, дальше в Крым они едут уже на российском автобусе.

Для самих пассажиров такая поездка вполне может обернуться неприятностями в будущем. Согласно украинскому законодательству, попасть на территорию Крыма легально сейчас можно только с материковой части Украины. Нарушителям этого требования грозит запрет на въезд в страну сроком на 5 лет.

И еще один интересный момент. Накануне нынешнего летнего сезона было объявлено, что из Минска запустят регулярный автобусный маршрут и в оккупированный РФ Донецк. Стоимость поездки в одну сторону должна была составлять 175 белорусских рублей (чуть более 50 евро), однако до реализации этих планов дело так и не дошло.

Российское направление привлекает, но не курортами

Если Украина в целом, и Крым в частности, доступны сейчас только тем белорусам, кто готов рисковать и нарушать законы соседней страны, то поездки в Россию теперь переживают свой пик. Как рассказали в представительстве одной из белорусских туристических компаний, спрос на путешествия в этом направлении вырос в несколько раз.

"Конечно, главный фактор связан с тем, что открыть туристическую шенгенскую визу стало гораздо сложнее и получить ее теперь можно, как правило, только на короткий срок и под конкретный тур в европейскую страну", - поделилась с DW собеседница в турфирме.

В результате, белорусы стали куда чаще выбирать для своих поездок с туристическими целями российские города. При этом Санкт-Петербург по популярности обходит Москву. "Это замечаем не только мы, но и российские коллеги, - говорит представительница белорусской туристической компании. - И теперь наблюдаем, как в оживленных местах появляется реклама, призывающая посетить Москву: раньше такого видеть не приходилось".

Баннер в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Что касается отдыха у моря на российских курортах, то он таким же ажиотажным интересом среди белорусов похвастать не может. Как отмечают эксперты туристической отрасли, прежде всего, желающих отпугивает цена и не всегда достойный сервис.

"Мне есть с чем сравнивать: заметно подорожал отдых и в Турции, и в других странах, куда гражданам Беларуси еще можно добраться без виз, но даже на этом фоне Сочи или Анапа выглядят чересчур затратно", - считает житель Минска Сергей, недавно побывавший на черноморском побережье России.

В Европу хочется, если бы не было проблем с визами

Для тех белорусов, кто решил не изменять традициям и проводить свой отпуск в Европе, самой злободневной темой остается открытие визы. Брестчанке Елизавете это удалось, на днях она отправилась в Барселону, но эту поездку она называет самой обременительной в своей жизни.

На границе Беларуси и Польши Фото: Ales Petrowitsch/DW

"У меня хорошая визовая история и до 2020 года я регулярно ездила на европейские курорты, а Барселона - вообще любимый город после Бреста, - смеется Елизавета. - Но все прежние способы открыть новый шенген в нынешнем году оказались безуспешными и пришлось ехать в Москву, чтобы открыть визу в испанском посольстве. Не считая транспортных расходов и стоимости самой визы, пришлось заплатить посредникам 800 белорусских рублей и подруги говорят, что мне еще повезло".

Брестчанка рассказывает, что многие белорусские путешественники готовы терпеть многочасовые очереди на границе и необходимость вылетать на отдых из аэропортов Польши и Литвы, но визовая проблема ставит в тупик.

Житель Минска Сергей также подтверждает, что перепробовал разные варианты для получения шенгена, но пока все выглядит слишком дорого или долго. "Может, я поздно спохватился и стал интересоваться визовой темой только в феврале, но теперь для туристических целей ее открыть почти невозможно, если не отдавать большие деньги посредникам, - делится житель белорусской столицы. - Знаю, что кто-то пробует рискнуть и открывать рабочие визы по липовым приглашениям из Польши, чтобы потом путешествовать по Европе. Но такой вариант точно не для меня".

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