ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список "небезопасных" перевозчиков

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, в отношении которых действуют запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения на территории Европейского Союза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Это следует из обнародованного в понедельник, 11 апреля, сообщения Еврокомиссии.

Данный шаг связан с тем, что Россия "принудительно перерегистрирует" принадлежащие иностранным государствам самолеты, "сознательно разрешая их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности". "Это является нарушением международных стандартов авиационной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

"Не смешиваем безопасность с политикой"

Как пояснила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, "Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать" сотни подобных воздушных судов.

В Брюсселе считают, что речь идет не только о явном нарушении Конвенции о международной гражданской авиации ("Чикагской конвенции"), но и о непосредственной угрозе безопасности.

Валеан особо подчеркнула, что мера не является очередной санкцией в отношении России, а принята исключительно исходя из технических соображений. "Мы не смешиваем безопасность с политикой", - указала она.

Как следует из опубликованного перечня компаний, речь идет, в частности, об "Аэрофлоте", "России", "Победе", Utair, Nord Wind. В числе перевозчиков, также фигурирующих в списке, - авиакомпании из Венесуэлы, Ирана, Ирака, Нигерии и Зимбабве.

Национализация иностранных самолетов в РФ

В ответ на нападение России на Украину Евросоюз ввел 26 февраля санкции против российского авиационного сектора. В рамках ограничительных мер западные лизинговые компании должны были расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта и потребовать возврат самолетов. Большинство российских авиакомпаний 8 марта получили уведомление от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что по сути означало невозможность выполнять полеты.

Президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал указ, позволяющий российским компаниям присваивать иностранные самолеты, взятые ими в лизинг. Согласно документу, авиакомпаниям предоставлено право регистрировать права на подобные лайнеры с целью использовать их на внутренних линиях. Это решение было принято в рамках антисанкционных мер, говорилось в пояснительной записке к закону.

Национализированные таким образом самолеты могут продолжать эксплуатироваться на внутренних линиях, в международных аэропортах они могут быть арестованы по запросу лизинговых компаний.

Ранее французский телеканал BFMTV передал, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 11 апреля в Люксембурге шестой пакет санкций в отношении Москвы.

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