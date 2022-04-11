 ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список ″небезопасных″ перевозчиков | Новости из Германии о Европе | DW | 11.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список "небезопасных" перевозчиков

Решение о включении авиаперевозчиков из РФ в перечень "небезопасных" в Брюсселе объяснили отсутствием сертификатов летной годности, а не политическими мотивами.

Самолет Аэрофлота

Самолет "Аэрофлота" (фото из архива)

ЕС внес 21 российскую авиакомпанию в список перевозчиков, в отношении которых действуют запрет на эксплуатацию или эксплуатационные ограничения на территории Европейского Союза, поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности. Это следует из обнародованного в понедельник, 11 апреля, сообщения Еврокомиссии.

Данный шаг связан с тем, что Россия "принудительно перерегистрирует" принадлежащие иностранным государствам самолеты, "сознательно разрешая их эксплуатацию без действующих сертификатов летной годности". "Это является нарушением международных стандартов авиационной безопасности", - подчеркивается в заявлении.

"Не смешиваем безопасность с политикой"

Как пояснила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, "Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать" сотни подобных воздушных судов.

В Брюсселе считают, что речь идет не только о явном нарушении Конвенции о международной гражданской авиации ("Чикагской конвенции"), но и о непосредственной угрозе безопасности.

Валеан особо подчеркнула, что мера не является очередной санкцией в отношении России, а принята исключительно исходя из технических соображений. "Мы не смешиваем безопасность с политикой", - указала она.

Как следует из опубликованного перечня компаний, речь идет, в частности, об "Аэрофлоте", "России", "Победе", Utair, Nord Wind. В числе перевозчиков, также фигурирующих в списке, - авиакомпании из Венесуэлы, Ирана, Ирака, Нигерии и Зимбабве.

Национализация иностранных самолетов в РФ

В ответ на нападение России на Украину Евросоюз ввел 26 февраля санкции против российского авиационного сектора. В рамках ограничительных мер западные лизинговые компании должны были расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта и потребовать возврат самолетов. Большинство российских авиакомпаний 8 марта получили уведомление от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что по сути означало невозможность выполнять полеты.

Президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал указ, позволяющий российским компаниям присваивать иностранные самолеты, взятые ими в лизинг. Согласно документу, авиакомпаниям предоставлено право регистрировать права на подобные лайнеры с целью использовать их на внутренних линиях. Это решение было принято в рамках антисанкционных мер, говорилось в пояснительной записке к закону.

Национализированные таким образом самолеты могут продолжать эксплуатироваться на внутренних линиях, в международных аэропортах они могут быть арестованы по запросу лизинговых компаний.

Ранее французский телеканал BFMTV передал, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят 11 апреля в Люксембурге шестой пакет санкций в отношении Москвы.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 03:33

Запад наказывает семью Путина: кремлинологи о санкциях против детей российского президента

Аудио- и видеофайлы по теме

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН?  

Список Мединского. Культура отмены. Признаки военного положения в России – "Заповедник", выпуск 211,  

Реклама

Самые читаемые

В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений  

Леонид Волков: Путин лишится власти из-за конфликтов в его окружении  

Посол Украины в ФРГ требует запрета флага РФ на демонстрациях  