 Законопроект о парниковых газах. Госдума защищает бизнес, а не климат? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.04.2021

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Россия

Законопроект о парниковых газах. Госдума защищает бизнес, а не климат?

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Критики документа считают, что он поддерживает компании, а не защищает от глобального потепления.

Дым вылетает из труб электростанции

Во вторник, 20 апреля, Госдума РФ приняла в первом чтении проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов". В его 14 статьях, по сути, прописаны мониторинг за такими выбросам, возможное введение "углеродных единиц” и торговля ими. Обязательная отчетность по выбросам устанавливается для ряда крупных компаний, а добровольная - для всех желающих.

Трансграничный налог: чего испугались предприятия-экспортеры

Данный законопроект не могли принять несколько лет. Тот факт, что сейчас он все же дошел до рассмотрения, во многом связан с планами Евросоюза ввести трансграничный углеродный сбор к 2023 году. Этот сбор подразумевает, что часть экспортеров, которые поставляют продукцию в страны ЕС, будут оплачивать налог на выброс парниковых газов, образовавшихся при производстве их продукции. Соответственно, те из них, кто уже компенсировали такой налог в своей стране, будут освобождены от его уплаты. Однако как именно такая компенсация будет засчитываться, пока неясно.

Зал заседаний Госдумы

Зал заседаний Госдумы

"Наши предприятия-экспортеры могут потерять до 5 миллиардов евро в год, - сообщил на заседании в Госдуме депутат-единоросс Владимир Бурматов. - А так эти "углеродные единицы" можно будет предъявить на границе и сказать: "Мы свой след свели к нейтральности или к минимуму. Дальше с нас сдирать эти налоги не надо".

Экологи при этом напоминают, что изначально законопроект задумывался как инструмент, который именно сократит выброс парниковых газов. Но в нынешнем виде документ никак не регулирует этот аспект, а некоторые депутаты не стесняются ставить под сомнение договоренности в рамках Парижской конференции по климату и говорить, что главное в новом проекте закона - именно поддержка российского бизнеса.

"Даже по меркам Киотского протокола законопроект получился беспомощным, - считает гендиректор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин. - Он требует немалых действий от правительства в части создания всяческих механизмов и процедур. Но ничего практически не требует от компаний, которые могут (но не обязаны) на сугубо добровольной основе этими механизмами и процедурами воспользоваться. И то, если сочтут это для себя полезным".

Ранее DW подробно писала о том, как Россия упустила выгоду от торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Почему Россия опоздала с законопроектом о выбросах парниковых газов

Отделение Greenpeace в России в целом приветствует рассмотрение законопроекта. Его готовили долго, так как бизнес, в первую очередь, крупные компании в составе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), всячески блокировал попытки ограничить выбросы, поясняет руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков. При этом эксперт указывает, что в проекте закона нет главных механизмов по сокращению выбросов - платы компаний за выброс парниковых газов и полноценного углеродного рынка.

"Единственные меры, которую собираются применять, - это мониторинг, добровольные климатические проекты и введение "углеродных единиц". Все остальное - просто какие-то слова. Нам кажется, что это недопустимое промедление - еще несколько лет потратить на введение полноценной системы", - сетует руководитель климатического проекта Greenpeace в России. По его словам, на добровольных началах достичь целей Парижского соглашений по климату невозможно, так как промышленные компании в России сейчас экономят на охране окружающей среды.

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    Автор: Андрей Гурков


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