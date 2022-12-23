Проект бюджета США на 2023 год проведен через Конгресс
Екатерина Венкина
36 мин. назад
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год, документ предстоит подписать Байдену.
https://p.dw.com/p/4LO9Q
Реклама
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год (начался 1 октября и завершится 30 сентября) на сумму в 1,7 трлн долларов (1,6 трлн евро). Голоса распределились в пятницу, 23 декабря, практически по партийной линии: 225 законодателей поддержали документ, 201 высказался против. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.
Одобрение проекта закона - акт, который по сути завершает второй срок пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. С начала 2023 года контроль над большинством в Палате представителей перейдет к республиканцам. Как ожидается, пост спикера вскоре займет Кевин Маккарти, являвшийся до последнего времени лидером республиканского меньшинства нижней палаты Конгресса США.
Маккарти около 25 минут посвятил критике документа, утверждая, что прописанные в нем расходы - слишком высоки, а мер для противодействия нелегальной иммиграции и ввозу мощного опиоидного анальгетика, фентанила, преимущественно - из Мексики, недостаточно.
В Конгрессе приняли резолюцию для предотвращения частичного шатдауна
В свою очередь Байден поаплодировал тому, что законопроект проведен через Конгресс до конца года, заявив, что это подтверждает способность республиканцев и демократов вести совместную работу. "С нетерпением жду продолжения двухпартийного взаимодействия в следующем году", - добавил американский лидер.
В Конгрессе также приняли резолюцию о продлении финансирования федерального правительства на неделю, чтобы предотвратить частичный шатдаун из-за отсутствия бюджетных средств.
В бюджете США предусмотрены 44,9 млрд долларов на помощь Украине
Законопроект состоит из 4155 страниц, не считая поправок, добавленных Сенатом. Он предполагает примерно 6-процентное увеличение (до 772,5 млрд долларов, или 728,8 млрд евро) расходов на необоронные дискреционные (необязательные в рамках налогово-бюджетной политики. - Ред.) программы. Траты на оборонные нужды возрастут примерно на 10 процентов - до 858 млрд долларов (809 млрд евро). Кроме того, предусмотрены 44,9 млрд долларов (42,4 млрд евро) - на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО.