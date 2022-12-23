Проект бюджета США на 2023 год проведен через Конгресс

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ассигнованиях на 2023 финансовый год (начался 1 октября и завершится 30 сентября) на сумму в 1,7 трлн долларов (1,6 трлн евро). Голоса распределились в пятницу, 23 декабря, практически по партийной линии: 225 законодателей поддержали документ, 201 высказался против. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.

Одобрение проекта закона - акт, который по сути завершает второй срок пребывания Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. С начала 2023 года контроль над большинством в Палате представителей перейдет к республиканцам. Как ожидается, пост спикера вскоре займет Кевин Маккарти, являвшийся до последнего времени лидером республиканского меньшинства нижней палаты Конгресса США.

Маккарти около 25 минут посвятил критике документа, утверждая, что прописанные в нем расходы - слишком высоки, а мер для противодействия нелегальной иммиграции и ввозу мощного опиоидного анальгетика, фентанила, преимущественно - из Мексики, недостаточно.

В Конгрессе приняли резолюцию для предотвращения частичного шатдауна

В свою очередь Байден поаплодировал тому, что законопроект проведен через Конгресс до конца года, заявив, что это подтверждает способность республиканцев и демократов вести совместную работу. "С нетерпением жду продолжения двухпартийного взаимодействия в следующем году", - добавил американский лидер.

В Конгрессе также приняли резолюцию о продлении финансирования федерального правительства на неделю, чтобы предотвратить частичный шатдаун из-за отсутствия бюджетных средств.

В бюджете США предусмотрены 44,9 млрд долларов на помощь Украине

Законопроект состоит из 4155 страниц, не считая поправок, добавленных Сенатом. Он предполагает примерно 6-процентное увеличение (до 772,5 млрд долларов, или 728,8 млрд евро) расходов на необоронные дискреционные (необязательные в рамках налогово-бюджетной политики. - Ред.) программы. Траты на оборонные нужды возрастут примерно на 10 процентов - до 858 млрд долларов (809 млрд евро). Кроме того, предусмотрены 44,9 млрд долларов (42,4 млрд евро) - на оказание чрезвычайной помощи Украине и союзникам США по НАТО.

Еще перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов (1,74 млрд евро). Было также подтверждено предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot. Украинских военных обучат работе с ним.

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