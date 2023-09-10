Роман "В тайниках памяти" получил премию в Берлине

9 сентября в Берлине в пятнадцатый раз вручили Международную литературную премию . Она присуждается за выдающееся произведение современной зарубежной литературы в его первом немецком переводе. Премия составляет 35 тыс. евро, из них 20 тыс. евро получает автор, а 15 тыс. евро - переводчик. В этом году в число номинантов попали переводы на немецкий язык поэтических произведений.

В числе восьми номинантов, произведения которых попали в шорт-лист премии, оказались российская поэтесса Мария Степанова и писательница из Беларуси Ева Вежнавец.

"Девочки без одежды" Марии Степановой

Обложка книги Марии Степановой Фото: Suhrkamp

Поэтический сборник Марии Степановой (Maria Stepanova) "Mädchen ohne Kleider" ("Девочки без одежды") вышел на русском языке в 2020 году и был издан в переводе Ольги Радецкой (Olga Radetzkaja) на немецком в 2022-м. Весной этого года книга уже получила престижную премию "За вклад в европейское взаимопонимание" на Лейпцигской книжной ярмарке.

В стихах, которые были созданы во время пандемии и изоляции, говорится о проблеме взаимоотношений женщины с миром, пропитанном насилием, создаются тонкие и лирические образы. "Запутанный, подобно лабиринту, лирически насыщенный язык, говорящий о женском теле, не позволяет понять, о чем идет речь: о колонизации или освобождении, о жестокости или красоте; иногда даже не понятно, говорится о деревьях или о людях, о живых или мертвых. Степанова использует практически только "легкие" слова, но они становятся совершенными стихами, самостоятельными образованиями, которые сами по себе создают напряжение и открывают пространство", - высказалась по поводу стихов член жюри Юлиана Либерт (Juliane Liebert). Также жюри отметило музыкальность и красоту немецкого перевода, выполненного Ольгой Радецкой.

"Па што ідзеш, воўча?" Евы Вежнавец

Обложка книги Евы Вежнавец Фото: Paul Zsolnay Verlag

Ева Вежнавец (Eva Viežnaviec) представила на конкурс книгу "Was suchst du, Wolf?" ("Па што ідзеш, воўча?"/"За чем ты идешь, волк?") в переводе Тины Вюншман (Tina Wünschmann). Писательница получила за свой роман, написанный изначально на белорусском языке, литературную премию Ежи Гедройца в 2021 году - важнейшую награду в области прозы в Беларуси. "Па што ідзеш, воўча?" - первая книга Вежнавец, вышедшая на немецком.

140-страничный роман рассказывает историю белорусской женщины Рыны. Она давно оставила родную деревню, работает в европейских домах престарелых и злоупотребляет алкоголем. Когда умирает ее бабушка, Рына возвращается домой и вдруг переосмысливает прошлое: свое, своей семьи, своего народа. "Это - жестокая история XX века: от сталинских чисток до преступлений немцев. Причем рассказанная так бегло, искусно и точно, что дух захватывает", - говорит член жюри Международной премии Роня Отман (Ronya Othmann).

Ева Вежнавец передала в книге собственный опыт: как и ее героиня, писательница работала в государственных учреждениях для пожилых людей. По книге, умершая бабушка Рыны была местной ведуньей, и ее внучке также передался семейный дар. Ева Вежнавец также выросла в белорусской деревне и столкнулась с мистикой местных обрядов. Писательница часто вспоминает в интервью, что ее ребенком вылечили местные знахарки, к которым ее носила бабушка, когда “официальная” медицина оказалась бессильна.

Роман "В тайниках памяти", ставший лауреатом

Писатель и переводчики во время церемонии вручения Международной литературной премии в Берлине Фото: Silke Briel/HKW/dpa/picture alliance

Лауреат Международной литературной премии 2023 года Мохамед Мбугар Сарр родился и вырос в Сенегале, изучал литературу и философию во Франции. Он уже опубликовал три романа, за которые был удостоен различных престижных премий. Его роман "Сарра La plus secrète mémoire des hommes" ("В тайниках памяти") был в 2021 году удостоен Гонкуровской премии. На немецком книга вышла под названием "Die geheimste Erinnerung der Menschen" - и именно за нее Мохамед Мбугар Сарр получил в Берлине Международную литературную премию. Награду с писателем разделили переводчики Хольгер Фок (Holger Fock) и Сабина Мюллер (Sabine Müller).

В 400-страничном романе автор ведет читателя по следам забытого писателя: Дьеган, молодой сенегалец, находит редкую книгу, которая считалась потерянной, и отправляется на поиски ее таинственного автора - "темнокожего Рембо", исчезнувшего после расистских преследований и скандала. Кто он такой? Сарр пишет о путешествии, которое охватывает сразу три континента. Писатель изучает сложное наследие колониализма и создает увлекательную детективную историю.

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