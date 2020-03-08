Россиянка Мария Степанова вошла в лонг-лист Международного Букера

Книга "Памяти памяти" российской писательницы Марии Степановой вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии. Учрежденная в 2005 году награда вручается писателям со всего мира, чьи произведения переведены на английский язык.

Длинный список номинантов был обнародован на сайте премии во вторник, 30 марта. Помимо книги Степановой в него вошли еще 12 произведений, в том числе "Грушевое поле" Наны Эквтимишвили (Грузия), "Война бедных" Эрика Вюйяра (Франция), "Когда мы перестанем понимать мир" Бенхамина Лабатута (Чили), "Опасности курения в постели" Марианны Энрикес (Аргентина), " Идеальная девятка" Нгуги Ва Тхионго (Кения), "Я живу в трущобах" Сюэ Цань (Китай), "Сотрудники" Ольги Равн (Дания). В лонглист также попала книга немецкой писательницы Юдит Шалански "Список потерь".

Первая книга на русском языке с 2016 года

Мария Степанова стала первой россиянкой, вошедшей в лонглист Международного Букера с 2016 года, когда формат премии был изменен, и ей стали награждать за конкретное произведение, а не по совокупности заслуг. До этого из российских писателей на премию выдвигались Людмила Улицкая в 2009 году и Владимир Сорокин в 2013 году.

Книга "Памяти памяти. Романс" была опубликована в 2017 году. В 2018 году она стал лауреатом российских литературных премий "Большая книга" и "НОС".

Шорт-лист Международной Букеровской премии будет оглашен 22 апреля, а имя победителя станет известно 2 июня. Призовой фонд премии составляет 50 тысяч фунтов стерлингов. Половину суммы получает автор книги, вторую половину - переводчик.

Смотрите также: