 Задержание Навального: балтийские страны призвали к санкциям ЕС против РФ | Новости из Германии о России | DW | 17.01.2021

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Россия

Задержание Навального: балтийские страны призвали к санкциям ЕС против РФ

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание Алексея Навального неприемлемым и потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера.

Оппозиционер Алексей Навальный и его супруга Юлия выходят из самолета в аэропорту Шереметьево, 17 января 2021 года

Алексей и Юлия Навальные выходят из самолета

Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении, сделанном вечером в воскресенье, 17 января, осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию после прохождения лечения от последствий отравления боевым веществом из семейства "Новичок". При этом правительства балтийских стран призвали ЕС задуматься о введении санкций против Москвы, если Навальный не будет освобожден в ближайшее время.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией", - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии, опубликованном главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом своей на странице в соцсети Twitter.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево непосредственно после незапланированного приземления там самолета авиакомпании "Победа", выполнявшего рейс из Берлина в Москву. Изначально лайнер должен был совершить посадку во Внуково, однако в последний момент был перенаправлен в другую воздушную гавань под предлогом того, что во Внуково сломалась снегоуборочная техника.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

Хроника возвращения Алексея Навального из Германии в Россию

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    Автор: Галина Петровская


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