Задержанный после теракта в "Крокусе" чеченец умер в полиции

Уроженец Чечни Асхаб Успанов, задержанный в Москве, предположительно, в ночь после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", умер спустя несколько часов в отделении полиции. Об этом в понедельник, 1 апреля, пишет издание "Агентство" со ссылкой на его мать Таису Успанову. Тремя днями ранее о его смерти сообщил оппозиционный чеченский Telegram-канал 1ADAT .

По словам Таисы Успановой, ее сына задержали, когда он ехал на работу к жене. Где конкретно это произошло, она не уточнила. После задержания Успанов позвонил супруге: она хотела приехать к нему, но он попросил ее этого не делать. Мужчина сказал, что у полиции на него "ничего нет", однако позже перезвонил и попросил приехать за ним в отделение, сказав, что "нагрубил силовикам".

Жена Успанова, как рассказывает его мать, приехала в полицию через два часа. Там ей сказали, что "ее мужа больше нет". Мать Успанова утверждает, что сына похоронили в Чечне, но не уточняет, как и когда ей отдали тело, были ли на нем следы пыток и какая причина смерти. Она заявила, что Успанов не мог быть причастен к теракту.

"Агентство" выяснило, что Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. В базе данных системы "СПАРК" его ИП значится как ликвидированное в связи со смертью 22 марта, указывает издание.

1ADAT: Успанова запытали до смерти

По данным Telegram-канала 1ADAT, Успанов возвращался после работы домой, на автобусной остановке на него напали люди в масках, и он, не поняв, что это силовики, "оказал сопротивление". Telegram-канал утверждает, что во время допроса силовики сломали мужчине ребра и позвоночник, также на теле остались следы удушья и повсеместные гематомы.

1ADAT также опубликовал видео с телом Успанова после вскрытия. Голос за кадром говорит, что силовики инсценировали самоубийство через повешение, пытаясь "скрыть свое преступление". Мать Успанова сказала "Агентству", что ее сын не мог покончить с собой, так как был мусульманином.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

После теракта в "Крокус Сити Холле" ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали десять человек, включая четырех непосредственных исполнителей. На заседания их доставили со следами пыток - одного из них привезли на медицинской каталке.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.

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