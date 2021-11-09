Зачем России закон о публичной власти и кто ему не рад?

Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?
Во вторник, 9 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Документ был принят голосами "Единой России" и партии ЛДПР. В партии власти объяснили необходимость нового закона желанием привести законодательство в соответствие с новой Конституцией РФ. Коммунисты раскритиковали закон за "вмешательство Москвы в дела регионов" и усиление "суперпрезидентской республики".
Новый закон, в частности, закрепляет за президентом страны право отправлять глав субъектов федерации в отставку по причине утраты доверия. Такое право есть у президента и сейчас, но в новом законе не уточняются основания для утраты доверия. Сейчас такими основаниями являются, например, выявление фактов коррупции или хранения денег в иностранных банках. Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков на заседании высказал опасение, что это может привести к произвольному снятию нелояльных губернаторов.
Новый закон позволяет губернаторам переизбираться по истечении пятилетнего срока полномочий ограниченное число раз. Сейчас им запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах более двух раз подряд. По новому закону на третий срок смогут баллотироваться, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, срок полномочий которых истекает в 2023 году, а также президент Татарстана Рустам Минниханов (его срок полномочий заканчивается в 2025 году). По нынешнему законодательству все они не могут принимать участия в следующих выборах.
Кроме того, закон сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова наделяет федеральные органы исполнительной власти правом участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта. Законодательным собраниям субъектов также вдвое сократили срок на представление отзывов к федеральным законопроектам - с 30 до 15 дней.
Ограничили регионы и в выборе названия должности главы субъекта. "Наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - Президента Российской Федерации", - говорится в принятом законе.
Последняя норма вызвала резкую критику в Госсовете Татарстана. Этот регион (и он единственный в РФ) возглавляет президент республики Татарстан. 25 октября депутаты Госсовета единогласно проголосовали против принятия нового закона. "Этот закон в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы российской конституции. Нас заставляют нарушать нормы российской Конституции", - резко высказался глава местного парламента Фарид Мухаметшин.
Претензии депутатов из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Якутии вызвало и сокращение сроков на составление отзывов к законам, которые принимает Госдума. В замечаниях указывается, что эта норма приведет к "фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса".
Отдельных замечаний законопроект удостоился от так называемых "матрешечных регионов". К ним относят края и области, в которые входят автономные округа - самостоятельные субъекты РФ. Это, например, Архангельская область с Ненецким автономным округом в своем составе и Тюменская - с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (АО). В парламентах ЯНАО и НАО указали на то, что за властями автономных округов не закрепили самостоятельное осуществление полномочий.
Законопроект в таком виде "намекает на то, что они (автономные округа - Ред.) будут ликвидированы, чего категорически не хотят элиты ни одного из этих округов", отметил в разговоре политолог и президент холдинга "Минченко Консалтинг" Евгений Минченко. Впрочем, он предположил, что мнение элит АО будет учтено ко второму чтению.
"Это была давняя идея - устранить проблему, которая была заложена в ельцинской конституции - отделение местного самоуправления от вертикали власти", - объясняет Минченко поведение властей. С этой целью в Кремле, по его словам, придумали понятие единой системы публичной власти, которое сначала попало в новую конституцию, а теперь стало воплощаться в законах. "В первую очередь, это еще большее усиление президентской власти, которая, на мой взгляд, и так у нас непропорционально усилилась", - добавил политолог.
Под понятие публичной власти законодатели пытаются подверстать уже сложившуюся систему власти в России, считает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. "Закон содержит очень большое количество мероприятий, которые фактически убивают местное самоуправление. Я думаю, что этот закон добьет и без того мертвое местное самоуправление. Это плохо, потому что, как показала практика, вертикализация не дает плодов", - подытожил Гращенков.
Против законопроекта голосовали не только оппозиционные партии. Против партийной дисциплины пошли и шесть депутатов-"единороссов". Все они представляют в Госдуме Татарстан. Элиты этого региона-донора не привыкли ничего просить у федерального центра с протянутой рукой, объясняет Гращенков. По этой причине они посчитали возможным вступить в конфликт с федеральным центром. "В частности, им не нравится, что покушаются на их идентичность", - замечает политолог.
Евгений Минченко предполагает, что в итоге элиты этого региона будут вынуждены подчиниться центру. "В конце концов давайте посмотрим, кто у нас обладает большей автономией - Минниханов или Кадыров, - предлагает Минченко. - Рамзан Ахматович понимает, что главное не шашечки, а ехать". (В 2010 году Рамзан Кадыров сам отказался от статуса президента Чеченской республики и стал ее главой.)
Тем не менее даже после принятия закона Татарстан может оставить за собой должность президента республики. "Вот они (элиты Татарстана - Ред.) об этом заявляют и считают, что у центра нет никаких рычагов продавить их, - размышляет Илья Гращенков. - А что может сделать федеральный центр? Вот Заксобрание Татарстана упрется и не будет переименовывать должность. Что тогда? В Москве его будут звать глава субъекта, а в Татарстане - президент?".
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