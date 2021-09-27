В Думу внесен законопроект, позволяющий губернаторствовать более двух сроков подряд

В Госдуму РФ внесен законопроект, позволяющий губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Об этом в понедельник, 27 сентября, журналистам сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас, который вместе с депутатом Павлом Крашенинниковым и был автором документа.

По словам Клишаса, "в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд", новый же законопроект "исключает возможность такого ограничения сроков полномочий". Сенатор отметил, что документ разрабатывался в целях реализации президентского указа "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы".

Губернаторы станут "обязательным органом публичной власти"

Согласно новому законопроекту, губернатор как высшее должностное лицо региона становится "обязательным органом публичной власти", а его должность будет официально звучать как "глава" с дальнейшим указанием субъекта, пояснили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, возглавляемого Крашенинниковым. Срок полномочий главы региона будет фиксированным - пять лет.

Издание "Медуза" обращает внимание на то, что по новому закону на третий срок смогут баллотироваться, к примеру, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, срок полномочий которых истекает в 2023 году, а также президент Татарстана Рустам Минниханов (его срок полномочий заканчивается в 2025 году). По нынешнему законодательству все они не могут принимать участия в следующих выборах.

Вместе с тем законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента РФ.

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