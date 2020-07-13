Российские губернаторы: кремлевский круговорот чиновников

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взятке. Но Кремль легко найдет ему замену, уверен Сергей Елкин.
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