Комментарий: Путаница ручного режима управления Россией

Восемь из десяти вице-премьеров российского правительства стали кураторами федеральных округов. Они будут отвечать за их социальное развитие, эффективность расходования бюджетных средств и обеспечивать экономический рост. Причем, куратором будет и Марат Хуснуллин, который сам получил "в нагрузку" Южный федеральный округ. Ни президент Путин, ни премьер Мишустин не объяснили, почему для решения этих задач недостаточно самих губернаторов. Поможет ли эта схема управлять страной или речь идет об очередной бессмысленной бюрократической надстройке?
Слишком много начальников
Теоретически правительство должно состоять из министров, они и отвечают за отдельные сферы экономики, социальной жизни и так далее. Премьеру могут помогать один-два заместителя. В правительстве же Михаила Мишустина 21 министр и целых 10 вице-премьеров!
Иван Преображенский
В теории заместители премьера должны курировать по несколько отраслей. На практике, если исключить ведомства, которые напрямую замкнуты на президента, вроде министерства иностранных дел, Минобороны или МЧС, получится, что у каждого вице-премьера "под рукой" останется примерно по 1,5 министра. Размножение управляющих чиновников произошло на фоне разговоров о радикальном сокращении управленческого аппарата, якобы проводимого Мишустиным.
Полезно ли это с точки зрения эффективности? Вряд ли, потому что одни и те же вопросы курируют часто сразу два человека. Причем, взгляды их часто могут расходиться. Та же схема теперь, похоже, возникнет в регионах.
Полпредам на замену?
Когда Путин пришел к власти, чтобы подмять под себя региональные элиты, он учредил внеконституционные федеральные округа и назначил своих полномочных представителей в них. Они были включены в президентскую администрацию, а задачи их со временем менялись. Пока среди губернаторов оставались те, кто помнил, что Россия является федеративным государством, требовалось обуздывать таких фрондеров.
По мере заполнения полпредских должностей безликими, аппаратными чиновниками с тренингов первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко, возникла потребность координировать их работу. Им не хватало самостоятельности и опыта взаимоотношений с избирателями, потому что выборы Кремль превратил в формальность.
Теперь оказалось, что они неспособны самостоятельно вести регионы и к "национальным целям" в экономике, которые обозначает Владимир Путин. В итоге, вместо роспуска института полпредов, о чем давно ходят слухи, добавляется новая группа кураторов. Внешним управлением региональной экономики займутся вице-премьеры. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что с полпредами они, курируя одни и те же территории, конкурировать якобы не будут. Верится в это с трудом.
Региональная специализация или "кормушки"?
Встает вопрос, зачем этот дополнительный контроль? Новые обязанности явно будут мешать вице-премьерам выполнять прежние. Можно, конечно, посмотреть на это через призму коррупции и предположить, что округа розданы в "кормление". Так цари награждали бояр. Однако система двух ключей с полпредами этот вариант скорее исключает.
Похоже это и на мобилизационную экономику, которой назначаются кураторы для ручного управления. Так делают при подготовке к большой войне или стремительной модернизации. Кремль и говорит о прорывном развитии. Проблема в том, что делает он это уже с десяток лет с примерно равным успехом. И неясно, почему именно национальные цели, которые вице-премьерам велено достигать, вдруг требуют такого уровня мобилизации.
Впрочем, догадки эти не абсурднее неформальных объяснений, которые дают кремлевские и правительственные чиновники. Якобы в Южном федеральном округе требуется большое туристическое строительство, потому курировать его и будет Марат Хуснуллин. Татьяна Голикова займется Северо-Западом потому, что там, мол, сильней всего развиты образование и здравоохранение. И так далее по списку.
Но что же будет в этом случае с остальными округами? Перестанут ли строить в Москве, лечить в Сибири, а учить на Дальнем Востоке? Или, наоборот, станет ли теперь аграрно-промышленная Башкирия вслед за Татарстаном центром IT-индустрии в связи с тем, что куратором там назначен Дмитрий Чернышенко?
Не умеют по-другому
Остается самое простое объяснение. Российские власти просто не представляют себе, как можно что-то созидать иначе, как в режиме ручного управления. Именно его повсеместно внедрял Владимир Путин с момента своего прихода к власти, пусть и в ущерб эффективности.
Принцип личного доверия стал определяющим для российской власти. Ни о какой реальной вертикали речь давно не идет. Многоуровневая система надзора, контроля и личной лояльности, замкнутая лично на Владимира Путина - вот во что превращен государственный аппарат. И хотя кажется, что это символ его силы, в реальности это признак системного кризиса.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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Автор: Сергей Елкин