Никите Белых предъявили второе обвинение в превышении полномочий

Отбывающему срок в колонии экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено еще одно обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России в пятницу, 16 июля.

Как уточняется в сообщении, Белых теперь обвиняют в том, что в 2011 году он, будучи главой области, "обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы", но средства на сумму 448 млн рублей были использованы АО "на текущие нужды".

По версии СК, Белых сделал это "в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора".

Предыдущее обвинение

Ранее, 6 июля, СК сообщил, что Белых обвиняется в том, что в 2015 году содействовал тому же АО "КРИК" в заключении сделки с одним из областных предприятий на сумму 320 млн рублей, в результате чего региональному бюджету был нанесен материальный ущерб.

Таким образом, бывшего губернатора обвиняют "в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий". Два уголовных дела объединены в одном производстве.

Дело о взятке против Никиты Белых

Никита Белых был задержан в 2016 году. В 2018-м суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Белых был признан виновным в получении 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу.

В ноябре 2020-го защита Белых попросила заменить ему остаток срока лишения свободы принудительными работами. Однако позднее это ходатайство было отозвано.

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