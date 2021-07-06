 Никите Белых предъявили второе обвинение в превышении полномочий | Новости из Германии о России | DW | 16.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Никите Белых предъявили второе обвинение в превышении полномочий

Следственный комитет объединил два уголовных дела против экс-губернатора Кировской области в одном производстве. Белых обвиняют в незаконном выделении средств и содействии сделке.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в суде

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в суде (фото из архива)

Отбывающему срок в колонии экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено еще одно обвинение в превышении полномочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России в пятницу, 16 июля.

Как уточняется в сообщении, Белых теперь обвиняют в том, что в 2011 году он, будучи главой области, "обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы", но средства на сумму 448 млн рублей были использованы АО "на текущие нужды".

По версии СК, Белых сделал это "в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора".

Предыдущее обвинение

Ранее, 6 июля, СК сообщил, что Белых обвиняется в том, что в 2015 году содействовал тому же АО "КРИК" в заключении сделки с одним из областных предприятий на сумму 320 млн рублей, в результате чего региональному бюджету был нанесен материальный ущерб.

Таким образом, бывшего губернатора обвиняют "в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий". Два уголовных дела объединены в одном производстве.

Дело о взятке против Никиты Белых

Никита Белых был задержан в 2016 году. В 2018-м суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Белых был признан виновным в получении 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу.

В ноябре 2020-го защита Белых попросила заменить ему остаток срока лишения свободы принудительными работами. Однако позднее это ходатайство было отозвано.

Смотрите также:

  • Преследования Алексея Навального

    Алексей Навальный: между популярностью и репрессиями

    Плата за критику

    Быть в оппозиции к власти в России - дело непростое. В особенности, когда организация мирных протестов находится вне закона, а обнародование фактов коррупции чревато преследованием разоблачителей.

  • Уголовное преследование Алексея Навального

    Алексей Навальный: между популярностью и репрессиями

    Из блогеров - в уголовники

    "От сумы и тюрьмы не зарекайся". Эта старая пословица как никогда актуальна не только для Навального, но и для других российских оппозиционеров, считающих, что власть в РФ пора менять. За такие убеждения можно потерять не только политический капитал, но и свободу.

  • Преследования сторонников Алексея Навального

    Алексей Навальный: между популярностью и репрессиями

    Наказание за политическую активность

    От властей достается не только самому Навальному, но и тысячам его сторонников по всей России. В 2017 году резко ужесточилось давление на тех, кто по призыву оппозиционера выходит на акции протеста и выступает за его участие в выборах президента в 2018 году.

  • Фильмы ФБК

    Алексей Навальный: между популярностью и репрессиями

    О коррупции наглядно

    Объекты расследований созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией - ближний круг президента России. Фильмы ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и океанских яхтах высоких чиновников и их детей привлекли внимание миллионов россиян.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:43

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале (03.08.2020)

Контекст

Задержания губернаторов в России: от Фургала до Белых

Дела, заведеннные на действующих и бывших губернаторов в России, - не редкость. За последние пять лет таких случаев было немало, а обвинения были похожи. DW напоминает о самых громких процессах.  

Комментарий: Зачем Путину новые обвинения против Навального?

Возбуждая все новые дела против Алексея Навального, российские власти демонстрируют, что не собираются выпускать оппозиционного политика на свободу в обозримом будущем, считает Федор Крашенинников.  

Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решили в Европарламенте

Освобождение Навального, прекращение преследования ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента? И какие санкции предложено ввести против РФ?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Дело "Кировлеса": Навальному повторили старый приговор  

Ходорковский прокомментировал "дело Навального" (03.02.2017)  

Также по теме

3285073 02/01/2018 Former Kirov Region Governor Nikita Belykh, who is accused of bribery, during the sentencing at the Presnensky Court of Moscow. Maksim Blinov/Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

На экс-губернатора Кировской области Никиту Белых заведено новое дело 06.07.2021

Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-губернатор уже отбывает срок лишения свободы по делу о взятке.

08.04.2019, Russland, Moscow: Kirill Serebrennikow, Theater- und Filmregisseur aus Russland, verlässt nach einer Verhandlung das Gericht. Der russische Regisseur Serebrennikow ist überraschend nach rund anderthalb Jahren aus dem Hausarrest entlassen worden. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Следователь по делам Серебренникова и ФБК стал генералом 12.12.2019

Путин повысил в звании следователя СК Александра Лаврова, расследовавшего дела "Седьмой студии", ФБК, а также Никиты Белых.

29.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 29, 2019: A Russian Investigative Committee van at Moscow's Gagarinsky District Court. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Дела против оппозиции ведут следователи "Седьмой студии" и Болотной 09.08.2019

В следственную группу по делу о протестах в Москве входят 84 сотрудника СК РФ. Делом по отмыванию денег ФБК занялся следователь из ближнего круга главы Следкома.

Реклама

Самые читаемые

В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек  

Джо Байден и Ангела Меркель подписали "Вашингтонскую декларацию"  

"Цель - уничтожение элиты": в Беларуси начался разгром НКО  