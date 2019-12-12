 На экс-губернатора Кировской области Никиту Белых заведено новое дело | Новости из Германии о России | DW | 06.07.2021

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Россия

На экс-губернатора Кировской области Никиту Белых заведено новое дело

Никиту Белых обвиняют в превышении должностных полномочий. Экс-губернатор уже отбывает срок лишения свободы по делу о взятке.

Никита Белых на оглашении приговора, 2018 год

Никита Белых на оглашении приговора, 2018 год

На бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который отбывает наказание по делу о взятке, заведено новое дело - о превышении полномочий, сообщил Следственный комитет (СК) РФ во вторник, 6 июля.

По версии следствия, Белых в 2015 году, будучи губернатором Кировской области, обеспечил заключение договора займа между "Кировской региональной ипотечной корпорацией" (КРИК) и одной из местных компаний на 320 млн рублей, при этом КРИК свои деньги назад не получила, поскольку Белых распределял их "на нужды иных юридических лиц, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии".

Позднее Арбитражный суд Кировской области взыскал с областного правительства в пользу КРИК более 202 млн рублей. Таким образом, заключил СК, "в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства".

Дело о взятке против Никиты Белых

Никита Белых был задержан в 2016 году. В 2018-м суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Белых был признан виновным в получении 400 тыс. евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за покровительство бизнесу.

В ноябре 2020-го защита Белых попросила заменить ему остаток срока лишения свободы принудительными работами. Однако позднее это ходатайство было отозвано.

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    Автор: Александра Елкина


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