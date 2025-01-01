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Заявки на визу в Германию переведены в электронный формат

Никита Ошуев
1 января 2025 г.

МИД ФРГ сообщил, что теперь заявки на получение визы можно подать онлайн. На портале, однако, для ряда стран, в частности для РФ, Украины, Казахстана, такой возможности нет. DW направила запрос в МИД.

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Выданная в Германии "Голубая карта" ЕС - тип визы для квалифицированных иностранных работников.
Выданная в Германии "Голубая карта" ЕС - тип визы для квалифицированных иностранных работников.Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Министерство иностранных дел (МИД) Германии запустило портал для электронного онлайн-оформления заявок на получение долгосрочных национальных немецких виз. Об этом сообщается в среду, 1 января, на сайте ведомства.

Как указывается в пресс-релизе, этот проект в тестовом формате запущен еще два года назад. "Теперь это становится цифровой реальностью во всех 167 визовых офисах по всему миру. Национальную визу можно подать в цифровом виде по 28 категориям", - сказано в сообщении.

Глава МИД ФРГ Бербок: Новые визы - "административная революция"

Глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что главная цель нововведения – привлечь в Германию квалифицированных специалистов со всего мира. "В нынешние времена мы не можем позволить себе, чтобы длительное оформление документов в соответствии с правилами и еще более длительное ожидание мешало лучшим людям работать в нашей стране", - сказала министр.

"За последние 2,5 года мы перевернули имевшийся визовый процесс с ног на голову с помощью крупномасштабной, давно назревшей структурной реформы. И теперь, наконец, переносим самый современный иммиграционный закон Европы в цифровую эпоху. Электронный процесс получения визы - это настоящая административная революция, которая укрепляет Германию как место для ведения бизнеса. Это то, чего уже давно требуют предприятия и крупные корпорации", - резюмировала Бербок.

Онлайн-заявка недоступна в России, Украине, Казахстане

Как проверил корреспондент DW в среду, 1 января, на новом портале МИД ФРГ электронное составление заявки доступно не во всех странах.

Сначала пользователю предлагают выбрать тип желаемой визы. В списке нет краткосрочных шенгенских туристических виз, только долгосрочные национальные. Например, для работы или ее поиска, для учебы, для воссоединения семьи.

Затем предлагается выбрать страну проживания и посольство либо консульство в конкретном городе. При выборе некоторых стран появляется сообщение, что "онлайн-заявка недоступна". Это касается, например, России, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана.

В то же время онлайн-заявки доступны в Беларуси, Армении, Азербайджане, Молдове, Литве, Латвии, Эстонии, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, а также в Израиле и США.

Редакция DW направила соответствующий запрос в МИД Германии.

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