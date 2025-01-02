Онлайн-заявки на визу ФРГ в РФ и Украине откроют до апреля

МИД ФРГ объяснил, почему новая услуга онлайн-подачи заявки на долгосрочную немецкую визу пока недоступна в ряде стран, среди которых Россия, Украина, Казахстан и Грузия.

Министерство иностранных дел (МИД) Германии утверждает, что новая услуга онлайн-подачи заявки на долгосрочную национальную визу в ФРГ станет доступна в первом квартале 2025 года в ряде стран, среди которых Россия, Украина, Казахстан и Грузия.

В среду, 1 января, МИД ФРГ сообщил, что заявки на немецкие визы для работы или ее поиска, учебы или воссоединения семьи переведены в электронный формат по всему миру. Для этого ведомство запустило специальный онлайн-портал . Однако, как убедился корреспондент DW, при выборе некоторых стран там появляется сообщение, что "онлайн-заявка недоступна". Это касается, например, России, Украины, Казахстана, Грузии, Таджикистана.

Одна из причин - длинные очереди

В МИД Германии рассказали DW в четверг, 2 января, что к новому онлайн-порталу действительно подключены уже все 167 визовых учреждений ФРГ за рубежом. Однако их "техническое подключение сопровождается перестройкой рабочих процессов под новый онлайн-формат". "К этому относится, например, упразднение существующих списков ожидания. Тем, кто уже зарегистрировался [в этих списках], конечно, запись на подачу заявки будет предоставлена в первую очередь", - заявили в МИД.

"Упразднение списков ожидания в большинство визовых учреждений удалось провести параллельно с запуском нового онлайн-формата. Некоторые же визовые учреждения уделяют сейчас приоритет тому, чтобы упразднить списки ожидания, прежде чем разрешить подачу заявлений через международный онлайн-портал", - добавили в ведомстве.

Онлайн-заявка через внешних подрядчиков

Другой проблемой в МИД назвали то, что некоторые зарубежные представительства Германии работают с внешними поставщиками, которые принимают заявки на получение визы. Подключение этих подрядчиков к новому онлайн-порталу пока лишь тестируется, эта функция еще не активирована.

"Например, подача заявки в Москве и других упомянутых вами визовых учреждениях осуществляется через внешнего поставщика услуг - на данный момент он не подключен к зарубежному порталу. Ожидается, что подключение произойдет в ближайшее время, в первом квартале 2025 года", - сообщили в МИД ФРГ.